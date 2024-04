Nachspielzeit am Wiener Zivilgericht

Erfolgreichster Torjäger Österreichs: Toni Polster 1987 in einem Länderspiel gegen die DDR.

Österreichs Rekordtorschütze Toni Polster, 60, ist der Meinung, dass ihm in der offiziellen Länderspielstatistik drei Tore vorenthalten werden. Also klagt er. Der Prozess wäre leicht zu vermeiden gewesen.

Von Felix Haselsteiner

Um Toni Polsters Ärger zu verstehen, braucht es eine kurze Zeitreise zurück in die 1980er-Jahre. Männer wie der Angreifer Polster trugen damals lockige Mähnen und erzielten beachtlich viele Tore in einem Fußballsport, den selbst auf höchstem Niveau noch ein Rest von Amateurhaftigkeit auszeichnete. Deshalb sah man beim Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) damals kein Problem darin, neben Pflichtspielen in der EM- und WM-Qualifikation sowie offiziellen Freundschaftsspielen noch ein paar Extrareisen zu unternehmen - und dabei sogenannte inoffizielle Testmatches zu bestreiten.