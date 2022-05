Von Jonas Beckenkamp, Javier Cáceres und Martin Schneider

Für viele Fußballer ist der Gewinn der Champions League ein großes, fernes Ziel und wer ein normalsterblicher Profi ist, kann vom Henkelpott nur träumen. Toni Kroos weiß dagegen sehr genau, wie man die Königsklasse gewinnt - er holte am Wochenende seinen insgesamt fünften Titel in diesem Wettbewerb. Er ist damit, das lässt sich zweifelsfrei sagen, aktuell der erfolgreichste deutsche Fußballspieler.

Dabei gilt der Mann von Real Madrid nicht nur als Stratege und Passmaschine, sondern mittlerweile auch als jemand, der gerne seine Meinung sagt. Am Samstagabend konnten das auch sämtliche Fernsehzuschauer erleben, als er mit einem ZDF-Reporter aneinandergeriet. Es ging um die richtigen Fragen im richtigen Moment, ein bisschen also wie bei "Und nun zum Sport", dem Fußball-Talk der SZ. Diesmal spricht Jonas Beckenkamp mit Javier Cáceres, Spanien-Kenner und Reporter beim Finale in Paris, sowie Martin Schneider, Fußball-Erklärer in allen Lebenslagen.

