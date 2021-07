Von Thomas Hahn, Tokio

Am Tag nach der großen Entscheidung gegen die Zuschauer bei den Olympischen Spielen kam das olympische Feuer nach Tokio. Im Olympiapark von 1964 in Komazawa gab es eine kleine Zeremonie. Gouverneurin Yuriko Koike hielt eine kurze Rede, in der es um Gefühle und Hoffnung ging. Drumherum standen nur ungefähr hundert Menschen in Masken, denn auch dieser feierliche Anlass fand unter dem Diktat des japanischen Pandemie-Schutzes statt. Ab Montag herrscht offiziell wieder Coronavirus-Notstand in der Präfektur Tokio. Die letzten Staffel-Etappen bis zur Eröffnungsfeier im Olympiastadion am 23. Juli werden nicht öffentlich abgehalten. Die ruhige Feier im alten Leichtathletik-Stadion setzte den Ton für die nächsten olympisch-pandemischen Tage.

Keine Zuschauer - daran wird man sich gewöhnen müssen bei den verschobenen Olympischen Spielen 2020 von Tokio. Im März hatte Japans Regierung schon Olympia-Fans aus dem Ausland wegen der Coronavirus-Angst verboten. Das Vorhaben, zumindest ein bisschen einheimisches Publikum in die Sportstätten zu lassen, kassierten die Organisatoren am Donnerstagabend wegen steigender Infektionszahlen. Olympia-Ministerin Tamayo Marukawa verkündete das Ja zum Nein. Dann gab es ein Gespräch mit Beamten aus Tokios Nachbarpräfekturen Kanagawa, Saitama und Chiba. Ergebnis: Auch in den dortigen Olympia-Sportstätten wird die historische Null-Zuschauer-Regel gelten.

Nur in manchen Außenstellen der Spiele wie zum Beispiel in Hokkaido dürfen zahlende Besucher auf die Ränge. Das größte Sportfest der Welt wird vor allem ein Fernseh-Ereignis, aufgenommen in den Kulissen der Sportarenen. "Extrem bedauerlich", sagte Seiko Hashimoto, die Präsidentin des Organisationskomitees Tocog, "es tut mir sehr leid für Ticket-Inhaber und lokale Anwohner, die sich auf die Spiele gefreut haben."

"Ich bin wirklich sauer darüber, wie lange sie gebraucht haben, das zu entscheiden", sagt Ticketkäuferin Shota Tabara

Verständnis und Enttäuschung prägten die Reaktionen. Eine Absage kommt nicht mehr infrage, die Spiele müssen unbedingt weitergehen wegen Fernseh- und sonstigen Verträgen. Also nahm vor allem Japans olympische Familie den Beschluss gegen den letzten Rest an Atmosphäre ohne Wehklagen hin. "Das ändert gar nichts an meiner Konzentration", sagte Nozomi Okuhara, 2016 Olympia-Dritte im Badminton, der Nachrichtenagentur Kyodo. Turnerin Aiko Sugihara hoffte zumindest auf Unterstützung aus den Wohnstuben der Nation. "Es wäre großartig, wenn die Leute vor dem Fernseher für uns klatschen würden", sagte sie. Auch der Kadersportler-Verein Athleten Deutschland hatte Verständnis, denn: "Olympia darf weder die Infektionsrate national beschleunigen noch ein globales Superspreader-Event werden."

Aber viele Ticketinhaber ärgerten sich. "Ich bin wirklich sauer darüber, wie lange sie gebraucht haben, das zu entscheiden", sagte etwa Shota Tabara; laut Kyodo hatte sie 100 000 Yen, rund 770 Euro, für Leichtathletik-, Volleyball- und Basketball-Tickets ausgegeben. Und die Japan Times berichtete von Sponsoren, die ihre Olympia-Aktivitäten streichen oder zurückfahren. Aus Frust wegen der späten Entscheidung nur zwei Wochen vor den Spielen. Aber auch aus Angst davor, dass das schlechte Olympia-Image auf sie zurückfällt. Der Vertreter eines Reiseunternehmens habe berichtet, die Firma sei in die Kritik geraten, weil sie Olympia-Reisen angeboten habe.

Dazu kamen neue schlechte Nachrichten. Die Stadt Hiratsuka meldete, dass ein Schwimmer aus Litauen in einem örtlichen Hotel positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Allerdings sei sein nächster Test in einer medizinischen Einrichtung negativ gewesen. Alle sind jetzt gespannt auf das Ergebnis des dritten Tests an diesem Samstag. Und eine Bürgergruppe aus Nagano will beim Bezirksgericht in Tokio eine einstweilige Verfügung gegen die Spiele erwirken. Satoshi Horiuchi, ein Mitglied der Gruppe, sagte auf einer Pressekonferenz: "Es ist klar, dass Leben wichtiger ist als eine Goldmedaille, deshalb will ich die Absage der Spiele forcieren." Von olympischer Vorfreude ist nicht viel zu spüren.