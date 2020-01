David Stern führte 30 Jahre lang die nordamerikanische Basketball-Profiliga NBA an. Unter ihm wuchs die Liga enorm und wurde weltweit populär. An Neujahr ist Stern im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung gestorben.

Die nordamerikanische Basketball-Liga NBA hat mit Bestürzung auf den Tod ihres früheren Chefs David Stern reagiert: "Ohne ihn wäre die NBA nicht das, was sie heute ist", sagte Basketball-Ikone Michael Jordan. Stern habe die Liga zu einem "internationalen Phänomen gemacht. Seine Vision und Führung haben mir eine globale Bühne gegeben", so Jordan. Die Liga erinnerte mit einer Schweigeminute an Stern, der die NBA 30 Jahre lang angeführt hatte. Er war an Neujahr im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Hirnblutung gestorben, die er drei Wochen zuvor erlitten hatte.

"Traurige Nachrichten. Wir haben eine Legende verloren", schrieb die deutsche NBA-Legende Dirk Nowitzki. Unter Sterns Führung wuchs die Liga enorm. Die weltweite Popularität führte auch dazu, dass Spieler aus Europa und Südamerika interessant wurden - das bereitete den Weg für Nowitzki. 2007 übergab Stern Nowitzki die Trophäe für den besten Spieler der "regular season" und nannte den Würzburger damals einen "ikonischen, herausragenden Spieler". Vier Jahre später ehrte er Nowitzki als Meister und "MVP" der Finalserie.

Stern habe Geschichte geschrieben, sagte Altstar Magic Johnson, der dankbar dafür ist, dass ihn Stern 1991 nach seiner HIV-Erkrankung nicht fallen ließ: "Die Menschen dachten, sie könnten das Virus bekommen, wenn sie meine Hand schütteln. Als David mir ermöglicht hat, 1992 das Allstar Game und für das Olympische Dream Team zu spielen, konnten wir die Welt verändern."