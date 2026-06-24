Traurige Nachricht für Didier Deschamps: Da seine Mutter verstorben ist, wird Frankreichs Nationaltrainer beim letzten WM-Gruppenspiel gegen Norwegen (Freitag, 21 Uhr, in Boston) nicht mit dabei sein. Dies gab der französische Fußball-Verband am Dienstagabend bekannt: „Unser Trainer musste heute den schmerzlichen Tod seiner Mutter verkraften. Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen“, hieß es in der Mitteilung.