Traurige Nachricht für Didier Deschamps: Da seine Mutter verstorben ist, wird Frankreichs Nationaltrainer beim letzten WM-Gruppenspiel gegen Norwegen (Freitag, 21 Uhr, in Boston) nicht mit dabei sein. Dies gab der französische Fußball-Verband am Dienstagabend bekannt: „Unser Trainer musste heute den schmerzlichen Tod seiner Mutter verkraften. Er wird nach Frankreich zurückkehren, um an der Beerdigung teilzunehmen“, hieß es in der Mitteilung.
Beim Spiel gegen die Norweger wird Assistenztrainer Guy Stéphan die Verantwortung tragen. Deschamps ist seit 2012 Frankreich-Coach und errang 2018 den WM-Titel. Sein Abschied nach dem Turnier in Nordamerika steht fest, sein designierter Nachfolger ist Frankreichs Fußball-Legende Zinédine Zidane.