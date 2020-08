Tobias Schweinsteiger, zuletzt als neuer Trainer beim Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching im Gespräch, will seinen Vertrag als Assistenztrainer beim Hamburger SV so schnell wie möglich auflösen. Er werde "auf alle Fälle versuchen, in der kommenden Saison als Trainer weiterzuarbeiten", sagte der 38-Jährige, der derzeit den Fußballlehrer-Lehrgang absolviert, dem Hamburger Abendblatt: "Wenn möglich als Cheftrainer. Aufgrund des Lehrgangs ist eine Aufgabe als Co-Trainer aber wahrscheinlicher." Seine Auslandshospitanzen im Rahmen seiner Ausbildung will der ältere Bruder von Bastian Schweinsteiger vorzugsweise bei Leeds Uniteds Trainer Marcelo Bielsa oder Atalanta Bergamos Übungsleiter Gian Piero Gasperini absolvieren.

Schweinsteiger, früher Mittelstürmer bei Unterhaching, Jahn Regensburg und beim FC Bayern II , hatte nach eigenen Angaben mit dem Trainerteam des HSV schon Monate vor Saisonende um eine erfolgreiche Rückkehr in die Bundesliga gebangt. "Was uns schlussendlich auf die Füße gefallen ist, haben wir schon im September gesehen, konnten es im Winter aber nicht regeln, weil es der Markt nicht hergab", sagte Schweinsteiger. Der damalige Cheftrainer Dieter Hecking, dessen Dauer-Assistent Dirk Bremser und er hätten erkannt, dass in der Defensive Führungsspieler mit körperlicher Präsenz fehlten. Der Hamburger SV hatte am Saisonende zum zweiten Mal nacheinander als Tabellenvierter die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. "Es hat sich über das gesamte Jahr keine Führungsachse gebildet, die etwas auffängt, wenn es nicht so gut läuft", sagte Schweinsteiger. "Wir konnten diese Qualität nicht auffangen. Daran sind wir gescheitert." Nach Abschluss der vergangenen Saison habe der Verein auf den Schwachpunkt reagiert. Der HSV verpflichtete den robusten defensiven Mittelfeldspieler Klaus Gjasula von Bundesliga-Absteiger SC Paderborn.

Dass Schweinsteiger nicht mehr beim Hamburger SV arbeiten will, hat mit seinen Ansprüchen zu tun. "Die Gespräche mit Daniel haben leider ergeben, dass ich mich in der Rolle nicht hundertprozentig wohlgefühlt hätte", sagte Schweinsteiger über die Beratungen mit Hecking-Nachfolger Daniel Thioune. Er meinte, dass die ihm zugedachte Rolle als zweiter Assistenztrainer "für beide Seiten keinen Sinn gehabt hätte".