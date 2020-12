Von Javier Cáceres, Leipzig

Der 2:0-Sieg gegen Werder Bremen war Julian Nagelsmann teuer und gut, doch als er die Partie Revue passieren ließ, ging dem Trainer von RB Leipzig das Herz bei eher immateriellen Dingen auf. Es sei "interessant" zu sehen gewesen, "wie Spieler, die viel gespielt haben, aus der Kabine kommen", sagte Nagelsmann. Marcel Sabitzer zum Beispiel, Kapitän der Leipziger und auch einer der Dienstältesten im Kader, habe gegen Werder "einen richtig extremen Hunger ausgestrahlt", so Nagelsmann. Das wiederum ließ den Coach am Ende eines stressreichen Jahres zuversichtlich ins nahende 2021 blicken: "Diese Gier in allen Spielen auf den Platz zu bringen, ist eine Tugend, die man braucht, um lange oben mitzuspielen", sagte er - "möglichst bis zum 34. Spieltag."

Vergleiche hinken zumeist mehr als Piraten mit Holzbein, doch das heißt nicht, dass Nagelsmann nicht einen gestochen scharfen Blick auf das hätte, was vergangene Saison geschah. Mehr noch: Beim Leipziger Trainer scheint sich das Gefühl zu verfestigen, dass in dieser Saison ein paar Dinge anders und besser sind als in der vorigen. Damals wurde RB Herbstmeister, versündigte sich aber später, nach der Corona-Pause, in den sog. einfachen Spielen an den eigenen Titeloptionen.

"Wir können gegen ganz große Gegner mithalten, wir machen aber auch unsere Hausaufgaben", betonte Nagelsmann den Unterschied in der aktuellen Runde - nach einem vor Autorität strotzenden Pflichtsieg, der einer bemerkenswert souveränen Qualifikation fürs Achtelfinale der Champions League folgte. In elf Bundesliga-Runden steht für Leipzig bisher nur eine Niederlage zu Buche (Ende Oktober 0:1 in Mönchengladbach). In der Tabelle steht RB punktgleich mit dem FC Bayern, sprich: ganz weit oben.

Damit konnte, musste man aber nicht rechnen. Jedenfalls nicht nach dem zeitweise brillanten, aber mental wie physisch intensiven Duell mit Manchester United vom vergangenen Dienstag. Dessen eingedenk versuchten die Bremer, am Samstag möglichst fordernd aufzutreten. Doch mutigen oder gar einschüchternden Charakter hatte Werders Auftritt nur in wenigen Augenblicken. Die Leistung sei "okay" gewesen, resümierte Trainer Florian Kohfeldt; im Lichte der offensiven Harmlosigkeit der Bremer wirkte dieses Selbstlob aber eine Spur zu nachsichtig.

Andererseits: Vielleicht war er auch nur deshalb im milden Groove, weil er zuvor bereits in anderer Hinsicht das Haupt senken musste. Nach Ansicht der Fernsehbilder hatte Kohfeldt einsehen müssen, wie falsch er lag, als er dem Referee laut und deutlich unterstellte, die Partie zu Werders Ungunsten gekippt zu haben. "Tut mir leid, sorry. Ich hab' mich beim Schiri schon entschuldigt", berichtete Kohfeldt, als er auf die Leipziger Führung zu sprechen kam, wegen der er zuvor massiv protestiert hatte: Werder-Kapitän Ludwig Augustinsson hatte im Sprungduell mit Yussuf Poulsen im Strafraum seine Arme im Stile eines abstrakten Tänzers hoch gerissen, und was Kohfeldt in Realzeit nicht sah: Augustinssons linke Elle landete im Gesicht des Dänen. Den Elfmeter verwandelte Sabitzer (26.). Danach war das Spiel im Grunde gelaufen, erst recht nach dem feinen 2:0 (41.) von Dani Olmo (41.) zum Endstand, dem ein Pass mit der Hacke von Poulsen vorangegangen war.

Die allgemeine Leipziger Spielfreude bedeutet jedoch nicht, dass die RB-Profis frei von Überlastung sind. Im Gegenteil. Sie dürsten nach weihnachtlicher Erholung, gern in familiärer Atmosphäre. "Es gibt einige Spieler, die ihre Familien zuletzt vor einem Jahr gesehen haben", sagte Nagelsmann, als er erklärte, warum sein Verein das für 22. Dezember geplante Pokalspiel beim FC Augsburg verlegen und dem Kalender ein paar freie Tage mehr abringen möchte.

"Theoretisch müssten Spieler aus dem Ausland an Heiligabend wieder antanzen, damit wir am 29. Dezember mit dem Training beginnen können...", erläuterte Nagelsmann mit Blick auf etwaige Quarantäne-Folgen von Heimatbesuchen. Leipzig will daher das gleiche Recht in Anspruch nehmen wie der FC Bayern - und die Partie in den Januar verlegen. Der FC Augsburg, der mit den Leipzigern und speziell mit deren Boss Oliver Mintzlaff schon länger überkreuz liegt, widersprach dem Ansinnen am Sonntag; mit Blick auf den Terminkalender sei eine Verlegung undenkbar. Zuvor hatte Mintzlaff angekündigt, notfalls den Rechtsweg beschreiten zu wollen.

Weniger renitent als Augsburg ist RB Salzburg, wenn es um Deals mit Leipzig geht, und diese Tradition lebt offenkundig fort. Der Sender Sky meldete bereits, der Wintertransfer des ungarischen Offensivspielers Dominik Szoboszlai von RB Salzburg nach Leipzig sei nahezu fix, die Ablöse soll vertraglich bei 25 Millionen Euro festgeschrieben sein. "Da wissen Sie mehr als ich", beteuerte Mintzlaff. Er bestätigte gleichwohl, dass Szoboszlai einer sei, "den wir sehr interessant finden".