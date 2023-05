Der deutsche Tischtennisprofi Dimitrij Ovtcharov ist bei der Weltmeisterschaft in Südafrika früh ausgeschieden. Wie schon 2019 in Budapest verlor er am Mittwochabend in Durban in der dritten Runde gegen den Kroaten Tomislav Pucar, die Nummer 45 der Weltrangliste. Diesmal hieß es für den 34-Jährigen nach Sätzen 3:4. "Ich bin sehr enttäuscht, weil es eine große Chance war und ich weit unter meinen Möglichkeiten gespielt habe", sagte Ovtcharov. Der frühere Weltranglistenerste Ovtcharov gewann in seiner Karriere bislang zwar je zweimal den EM-Titel und die olympische Bronzemedaille, bei Weltmeisterschaften kam er im Einzel jedoch nie über das Achtelfinale hinaus. Ovtcharov hat in Durban trotzdem noch eine Medaillenchance: Im Doppel zog er am Mittwoch mit Patrick Franziska ins Viertelfinale ein. Die deutschen Nationalspieler gewannen in 3:2 Sätzen gegen die Japaner Shunsuke Togami und Yukiya Uda, die in der Doppel-Weltrangliste auf Platz zwei stehen. Viertelfinalgegner sind am Donnerstag die englischen Außenseiter Paul Drinkhall und Liam Pitchford.