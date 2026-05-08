Eigentlich mag Sabine Winter gar nicht so richtig in die Themse springen. Das war bereits vor der Tischtennis -Weltmeisterschaft deutlich geworden, als ihre Mitspielerin Annett Kaufmann gewissermaßen befohlen hatte: „Wenn wir eine Medaille gewinnen, dann springen wir in die Themse.“ Und Winter hatte geantwortet: „Ist das überhaupt erlaubt?“

Erlaubt ist es an bestimmten Stellen schon, aber vor dem Schwimmen in Londons berühmtem Fluss wird behördlich trotzdem explizit gewarnt. Und so ist selbst nach dem sicheren Gewinn von mindestens der Bronzemedaille bei der Mannschafts-WM in London längst nicht klar, ob mit Sabine Winter, Annett Kaufmann, Ying Han, Nina Mittelham und Yuan Wan die komplette deutsche Tischtennis-Frauennationalmannschaft am zweiten Mai-Wochenende des Jahres 2026 wirklich in der Themse planscht.

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Nach dem umjubelten 3:1-Sieg im Viertelfinale gegen Hongkong sagte die nach wie vor skeptische Winter als derzeit beste und einzige deutsche Weltranglisten-Top-Ten-Spielerin: „Ich bin mir sehr unsicher, ob die Themse wirklich sauber genug und die Wasserqualität wirklich gut genug ist – wir machen es am Sonntag wirklich nur dann, wenn es nicht gesundheitsgefährdend ist.“

Aus Bronze können die deutschen Frauen am Samstag im Halbfinale sogar Silber machen

Wenn man deutsche Tischtennis-Nationalspielerinnen neuerdings gemeinsam planschen sieht, dann kann man davon ausgehen, dass sie erfolgreich waren. Erstmals war dies im vergangenen Oktober der Fall, als die gesamte Mannschaft nach dem Gewinn der EM-Goldmedaille im kroatischen Zadar ins nahe Mittelmeer gesprungen ist. Daraus wollten sie ein Ritual und einen Ansporn machen. In London hat dieser Ansporn gewirkt. Aus Bronze können die deutschen Frauen am Samstag im Halbfinale wohl gegen Japan sogar Silber machen, allerdings wäre Japan als Weltranglistenzweiter fast genauso schwer zu besiegen wie der Erste China.

Ihren ganz persönlichen Erfolg haben die Spielerinnen mit dem Halbfinaleinzug und mit Bronze allerdings bereits sicher. Und auch die deutschen Tischtennismänner haben sie im verbandsinternen Wettstreit damit gewissermaßen mal wieder besiegt, denn die sind im Viertelfinale gegen Japan (1:3) ausgeschieden. Seit Timo Boll seine Karriere beendet hat, ist den deutschen Männern mit EM-Bronze nur eine einzige und auch gar nicht so attraktive Medaille gelungen. Diese Mannschaft hat seit 2021 (EM-Gold) keinen Titel und seit 2022 (WM-Silber) keine Medaille bei einem globalen Turnier mehr gewonnen. Die Tischtennisfrauen hingegen sind on fire.

Das war im Viertelfinale gegen Hongkong besonders gut zu sehen. Winter tat sich – mit ihrem neuen fiesen Rückhand-Anti-Belag – anfangs schwer gegen Doo Hoi Kem und lag schon mit 0:2 Sätzen und 6:8 Punkten zurück, ehe sie das Spiel spektakulär drehte und noch 3:2 gewann. Auch die Abwehrspezialistin Ying Han, die meist zwei Meter hinter dem Tisch steht und mit Unterschnitt verteidigt, lieferte sich mit Ng Wing Lam eine Fünfsatzschlacht, bei der sie zwei Matchbälle abwehrte und erst den fünften eigenen verwandelte. Nachdem Annett Kaufmann den Hongkong-Chinesinnen den Ehrenpunkt zugestanden hatte, holte Winter mit einem 3:0 gegen die entkräftete Ng den umjubelten dritten Punkt. Daraufhin tanzte das deutsche Quintett erstaunlich synchron eine noch vom EM-Triumph herrührende Choreografie, mit der es vermutlich auch im Tanzsport Medaillenanwärter wäre.

Die deutschen Frauen sind auf dem besten Weg, in der Weltrangliste den dritten Platz von Südkorea zu übernehmen. Dann wären nur noch China und Japan vor ihnen. Diese Entwicklung schreit nach weiteren Tanz- und Badeeinlagen. 2027 findet die Europameisterschaft in Porto statt. Dort lässt es sich angenehmer baden als in London.