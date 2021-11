Tischtennis WM:Gegner in Quarantäne - Timo Boll im Viertelfinale

Timo Boll zeigt sich in bei der WM in Houston in guter Form.

Der deutsche Ausnahme-Athlet gewinnt sein Achtelfinale in Houston, Texas, kampflos. Sein Gegner hatte Kontakt mit einem Corona-Infizierten und begab sich in Quarantäne. Gewinnt Boll in der nächsten Runde, ist ihm die erste WM-Medaille seit 2011 sicher.

Tischtennis-Star Timo Boll ist nur noch einen Sieg von seiner ersten WM-Einzel-Medaille seit zehn Jahren entfernt. Bei den Weltmeisterschaften in Houston zog der Rekord-Europameister in der Nacht zu Samstag kampflos in die Runde der besten Acht ein, weil sich sein Achtelfinal-Gegner Wang Yang aus der Slowakei in eine Selbst-Quarantäne begeben hatte. Der 27-Jährige sei als Erstkontakt einer Person ermittelt worden, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, teilte der Weltverband ITTF mit.

"Bislang ist das der einzige Coronafall bei dieser WM", sagte der deutsche Sportdirektor Richard Prause. Nach dem Bekanntwerden des positiven Tests habe die Zeit bei Wang Yang nicht mehr ausgereicht, um sich rechtzeitig für das Spiel gegen Boll noch freitesten zu können.

Wer in die USA einreisen und bei der WM starten wollte, musste dafür geimpft sein. Dennoch sind die Corona-Maßnahmen in Houston nicht mehr so streng wie bei den Olympischen Spielen in Tokio oder gar bei den als reine Turnierblasen organisierten Wettbewerben der neuen World-Table-Tennis-Tour (WTT) im Frühjahr. Spieler und Trainer werden nicht jeden Tag getestet und können sich frei im Hotel bewegen.

Für Boll gilt nun: Wenn er am Samstag das Halbfinale erreicht, hat er bereits mindestens die Bronzemedaille sicher. Ein dritter Platz wird bei einer Tischtennis-WM nicht ausgespielt.

Boll kann sich Hoffnung auf Großes machen

Bislang ist Bronze bei den Weltmeisterschaften 2011 in Rotterdam der größte Einzelerfolg in der langen Karriere des 40 Jahre alten Boll. Der Star von Borussia Düsseldorf stand zwar schon vier Mal an der Spitze der Weltrangliste, gewann acht EM-Titel und bereits sechs WM-Medaillen mit der deutschen Mannschaft. Bei einer Einzel-WM kam er bei den vergangenen vier Versuchen jedoch nie weiter als bis ins Viertelfinale. 2019 in Budapest war es Boll, der vor dem Achtelfinale wegen eines fiebrigen Infekts aufgeben musste.

Eine Parallele zwischen der aktuellen WM und der vor zwei Jahren ist: Wieder gab es in Bolls Turnierhälfte zahlreiche Favoritenstürze, die den Weg für ihn in ein Halbfinale oder sogar bis ins Endspiel möglich erscheinen lassen. Vize-Weltmeister Mattias Falck (Schweden), der an Nummer zwei gesetzte Japaner Tomokazu Harimoto (Japan), der Olympia-Halbfinalist Lin Yun-Ju (Taiwan) oder Team-Europameister Patrick Franziska (Deutschland): Sie alle schieden in den vergangenen Tagen überraschend aus. Von Bolls potenziellen Viertel- und Halbfinal-Gegnern gehört niemand zu den Top 15 der Weltrangliste. Auf einen Chinesen könnte er erst im Endspiel wieder treffen.

"Timo hat mit dem Chinesen Zhou Qihao das denkbar schwerste Zweitrunden-Los gehabt. Jetzt ist seine Turnierecke aber frei von den asiatischen Topspielern", sagte Prause. "Das ist immer noch eine WM und kein Gegner ist hier ein Selbstläufer. Aber natürlich hat Timo jetzt eine Chance. Bislang macht er hier einen sehr guten Eindruck."