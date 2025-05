Als einziger deutscher Spieler hat Patrick Franziska das Achtelfinale der Tischtennis -Weltmeisterschaften in Katar erreicht. Nach einem 0:3-Satzrückstand gewann der an Nummer acht gesetzte Bundesliga-Profi des 1. FC Saarbrücken noch mit 4:3 gegen Cho Daesong aus Südkorea. Im entscheidenden siebten Durchgang siegte Franziska mit 11:3. „So ein Spiel habe ich noch nie erlebt“, sagte der 32-Jährige. „Bis zum 0:3 war ich überhaupt nicht im Spiel. Dann hat Rossi (Bundestrainer Jörg Roßkopf) gesagt: Wir zählen jetzt bis vier und jeder Satz ist eine Nummer. Das war eine gute Hilfestellung für mich. Jetzt ist hoffentlich alles möglich für mich.“

Franziska war bereits in den vergangenen Monaten der erfolgreichste deutsche Spieler. Unter anderem erreichte er als bislang einziger Europäer das Endspiel eines Grand-Smash-Turniers. Trotz seines Erfolges gegen den 22 Jahre alten Cho Daesong stehen die deutschen Männer in Katar aber weiter im Schatten des Frauen-Teams. Sabine Winter (TSV Dachau) und Ying Han (KTS Tarnobrzeg) haben am Abend ebenfalls noch die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale.

Und das deutsche Doppel Winter/Yuan Wan bleibt die große Überraschung dieser WM. Zwei Tage nach ihrem Sieg gegen die chinesischen Titelkandidatinnen Chen Xingtong und Qian Tianyi schlugen die beiden im Achtelfinale auch ein Duo aus Taiwan: Ähnlich wie bei Franziska hieß es auch bei Winter und Wan noch 3:2 nach 0:2 gegen Yun-En Tsai und Yi-Hua Huang. „Natürlich macht man sich jetzt kleine Hoffnungen. Aber unsere Gegnerinnen werden top sein“, sagte Winter. Dem deutschen Doppel fehlt nur noch ein Sieg im Viertelfinale, um mindestens die Bronzemedaille sicher zu haben.