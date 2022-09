Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg in die Team-WM in China gestartet. Dang Qiu (Borussia Düsseldorf), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) und Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) gewannen am Freitag im ersten Gruppenspiel in Chengdu mit 3:0 gegen den Außenseiter Kasachstan. Der Weltranglisten-36. Duda besiegte dabei den kasachischen Bundesliga-Profi Kirill Gerassimenko von Werder Bremen in 3:1 Sätzen. "Es war heute ein runder Auftakt. Aber wir wissen natürlich, dass wir gegen Indien am Sonntag in jedem Fall mehr gefordert werden", sagte Bundestrainer Jörg Roßkopf.