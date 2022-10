Die deutschen Tischtennis-Männer haben sich bei der Team-WM in Chengdu/China nach ihrer Niederlage gegen Indien gefangen und das Achtelfinale wieder im Visier. Dang Qiu mit zwei Erfolgen und Kay Stumper (beide Düsseldorf) bei seinem ersten WM-Einsatz sorgten für das 3:1 gegen Frankreich. Im letzten Gruppenspiel trifft die deutsche Auswahl am Dienstag auf Usbekistan. Die deutschen Frauen gewannen auch ihr drittes Gruppenspiel gegen Tschechien mit 3:0 und zogen als Gruppensieger in die K.o.-Runde ein.