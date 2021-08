Thomas Weikert wird nicht wieder für das Präsidentenamt des Tischtennis-Weltverbands ITTF im kommenden November kandidieren. Das teilte der 59 Jahre alte Jurist aus Limburg am Donnerstag in einem Brief an die 226 Nationalverbände, das ITTF-Präsidium und das Board of Directors mit. Hauptgrund sei, dass er "mit einigen Entscheidungen" des Präsidiums und dem Kurs des Verbands nicht einverstanden sei, erklärte er. Damit zog er auch Konsequenzen aus dem Machtkampf in der ITTF. Weikert hatte seinen Vizepräsidenten Khalil Al-Mohannadi aus Katar wegen eines gestörten Vertrauensverhältnisses und Korruptionsvorwürfen abgesetzt, das Exekutivkomitee entzog Weikert daraufhin das Vertrauen. Dagegen wehrte er sich vor dem Verbandsgericht - mit Erfolg. Weikert war seit 2009 in der ITTF tätigt, seit 2014 als Präsident. Er gilt als möglicher Nachfolger von Alfons Hörmann an der Spitze des Deutschen Olympischen Sportbundes zum Jahresende.