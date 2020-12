Der TSV Schwabhausen hat in der ersten Tischtennis-Bundesliga der Frauen das Spitzenspiel gewonnen. Mit 6:2 setzte sich das Team um Sabine Winter am Sonntag zu Hause gegen den bislang verlustpunktfreien SV Böblingen durch. Das klare Resultat war ähnlich überraschend wie die Tatsache, dass es sich bei diesem Duell überhaupt um das Spitzenspiel handelte. Winter und Alina Nikitchanka punkteten jeweils doppelt, Mateja Jeger und Orolya Feher steuerten je einen Einzelsieg zum Gesamtstand bei.

Dass dieses Duell am Sonntag stattfand, liegt übrigens daran, dass sich der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) im Herbst darauf festlegte, jeweils für die oberste Liga davon Gebrauch zu machen, dass dem "Profisport" von staatlicher Seite das Weiterspielen trotz Teil-Lockdowns gestattet ist. Deshalb hat neben der TTBL der Männer, die als eigenständige GmbH funktioniert, seit November auch die Damen-Bundesliga ihren Spielbetrieb fortgesetzt. Die Amateurligen unter der Regie des Bayerischen Tischtennis-Verbands hatten dagegen bereits Ende Oktober den Spielbetrieb für den Rest des Jahres eingestellt. Einen analogen Beschluss gab es für die DTTB-geführten Regional- und Oberligen.

Kniffliger verhält es sich mit den zweiten und dritten Bundesligen, für die zunächst nur der November gestrichen worden war. Auch hier stehen nämlich häufig auch Profis am Tisch, wohingegen selbst in der ersten Frauen-Bundesliga nicht zwingend nur Berufsspielerinnen tätig sind. Die Profisport-Definition lässt den Verbänden Handlungs- und Interpretationsspielraum. So setzt etwa im Badminton sogar die erste Liga mit Neuhausen bis Jahresende aus, während Jahn München seine Saison in der zweiten Basketball-Bundesliga der Frauen fortsetzt, obwohl das Team eher weit vom Profibetrieb entfernt ist.

Der DTTB jedenfalls hat seine Haltung nun bestätigt und auf dem Bundestag die Zwangspause auch für zweite und dritte Ligen bis Jahresende verlängert. Deren Saison soll dann als Einfachrunde beendet werden. Damit befinden sich der Männer-Drittligist FC Bayern München (der übrigens ohne Berufsspieler auskommt) sowie die Frauen-Drittligisten TuS Fürstenfeldbruck und TSV Schwabhausen II nach vier bzw. fünf Partien in der Winterpause.