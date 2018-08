29. August 2018, 18:56 Uhr Tischtennis Was nach der Wiesn kommt

Bad Königshofen kämpft mit dem jüngsten Team der Liga gegen den Abstieg.

Von Johannes Kirchmeier

Ein Oktoberfest gibt es auch in Tokio, doch die schönste Wiesn ist die in München, das weiß auch Akihiko Kotani. Der japanische Geschäftsmann hat sein Erscheinen dort für Ende September angekündigt, die Theresienwiese ist ein Stopp auf seiner Reise. Ein wichtigeres Ziel ist aber die dreieinhalb Autostunden entfernte Kleinstadt Bad Königshofen im Grabfeld in Unterfranken. Dort ist Kotani der größte Sponsor des einzigen bayerischen Tischtennis-Bundesligisten TSV Bad Königshofen. Kotani hat eine Tischtennis-App entwickelt, "Shakehands", über die Mitglieder Tipps von Profi-Trainern bekommen können.

In Bad Königshofen haben sie die Arena nach der App benannt, der japanische Coach Koji Itagaki trainiert das Team, "der beste Trainer", wie TSV-Manager Andreas Albert sagt. Itagaki macht seine Arbeit gerade so gut, dass die Königshöfer nach dem Auftakterfolg gegen Werder Bremen in ihrem zweiten Jahr in der Bundesliga erstmals Tabellenführer sind, nach einem Spieltag wohlgemerkt. Die überraschende Momentaufnahme genießen die Franken. Stolz haben sie die Tabelle auf ihrer Facebook-Seite präsentiert. "Unser Ziel ist dieses Jahr aber weiter, nicht Letzter zu werden", sagt Albert. Die Liga wird nach der Saison von elf auf zwölf Vereine aufgestockt, aus der zweiten Liga kommen zwei Teams dazu, eines steigt ab. "Die anderen wissen jetzt, wir können wieder den einen oder anderen überraschen", sagt Albert und lacht.

Kann sich nach seiner Bundeswehr-Ausbildung wieder voll auf Tischtennis konzentrieren: Kilian Ort aus Bad Königshofen. (Foto: Aleksandar Djorovic/imago)

Bad Königshofen hat im zweiten Jahr nacheinander das mit Abstand jüngste Team der Liga: 22, 21, 21, 21, 19 sind die Altersangaben der fünf Spieler Kilian Ort, Mizuki Oikawa, der Zugang Bence Majoros, Filip Zeljko und Mahmoud Helmy. Doch Unerfahrenheit ist für Albert kein Nachteil: "Wichtig ist, dass die Jungs heiß sind, gierig sind." Er ist ganz glücklich, weil der Auftakt bestätigt hat: Er hat es wieder geschafft, mit wenig Geld ein schlagkräftiges Bundesliga-Team zusammenzustellen.

Am Wochenende tritt der TSV nun zweimal an, erst am Freitagabend (19 Uhr) beim Bundesliga-Dino TTC Grenzau und dann zum ersten Heimspiel der Saison gegen den TTC Fulda-Maberzell am Sonntag (15 Uhr), wenn wieder eine volle Schulturnhalle erwartet wird. Bad Königshofen ist bekannt für seine gute Stimmung, "da wird sich Majoros umschauen, wenn der hier das erste Mal einläuft", sagt Albert. In der vergangenen Spielzeit wurde der Zuschauerschnitt von 723 nur vom Meister Borussia Düsseldorf übertroffen. Anders als die Landeshauptstadt hat der fränkische Ort jedoch nur knapp 4000 Einwohner.

Bad Königshofen in der Bundesliga 31.08./ 19 Uhr (A) TTC Zugbrücke Grenzau 02.09./ 15 Uhr (H) TTC Fulda-Maberzell 09.09./ 15 Uhr (A) ASV Grünwettersbach 30.09./ 15 Uhr (H) 1. FC Saarbrücken-TT 07.10./ 15 Uhr (A) Post SV Mühlhausen 14.10./ 15 Uhr (H) TTC indeland Jülich 28.10./ 15 Uhr (A) TTC Schw. Bergneustadt 18.11./ 15 Uhr (A) TTF Liebherr Ochsenhausen 25.11./ 15 Uhr (H) Borussia Düsseldorf 02.12./ 15 Uhr (H) SV Werder Bremen 09.12./ 15 Uhr (H) TTC Zugbrücke Grenzau 23.12./ 15 Uhr (A) TTC Fulda-Maberzell

Als Auftaktsieger hofft Albert auf noch mehr Zuschauerzuspruch als in der Vorsaison, als der TSV mit fünf Siegen auf Platz neun landete. Damals überragte noch der Slowene Darko Jorgic, den daraufhin der Konkurrent 1. FC Saarbrücken verpflichtete. Der Ungar Majoros kam, um die fehlende Stelle aufzufüllen, hinter der Nummer eins Oikawa und den an zwei gesetzten Kilian Ort. Letzterer ist beim Verein groß geworden, das gibt es so in der Bundesliga nur beim TTC Bergneustadt, wo Eigengewächs Benedikt Duda spielt.

Ort steht auch dafür, dass diese Saison nun noch ein Stück erfolgreicher sein kann für den TSV. Im vergangenen Jahr hat er wegen seiner Bundeswehr-Ausbildung Spiele verpasst, nun ist er vollends bereit für die Bundesliga-Aufgaben. In Bremen schlug er sogar den zweimaligen EM-Bronzegewinner Bastian Steger aus Oberviechtach. Was wiederum mit Itagaki zu tun hatte: Der Trainer hatte sein Team perfekt auf den Playoff-Kandidaten eingestellt.

Zu erwarten war der Sieg trotzdem nicht. Noch kurz vor dem Duell standen drei ältere Bremer an der Eingangstür der Klaus-Dieter-Fischer-Halle. Sie formulierten ein klares Urteil: "Königshofen, zwei Stunden, 3:0", erinnert sich Albert. Mit einem Schmunzeln marschierte er an ihnen vorbei, seine Mannschaft hatte nichts zu verlieren. Und nun ja, die Männer hatten letztlich auch Recht: 3:0 ging das Duell aus. Nur für Bad Königshofen. "Die anderen sind jetzt gewarnt", sagt Albert. Worüber sich auch ein Besucher aus Japan freuen wird.