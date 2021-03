Der TSV Schwabhausen startet beim Aufsteiger in die Playoffs - in denen er seine bislang beste Saison noch steigern könnte.

Von Andreas Liebmann, Schwabhausen

Wenn es gut läuft, wird es sehr bald schon ein persönliches Treffen geben, aber darauf nimmt Alexander Yahmed gerade keine Rücksicht. Er sei nun mal gefragt worden, und er stehe zu seiner Meinung, versichert er. Die Frage hatte sich darauf bezogen, was er davon halte, dass am letzten Hauptrundenwochenende in der ersten Tischtennis-Bundesliga der Frauen gleich zwei Partien kampflos hergegeben wurden. "Lächerlich", platzte es aus dem Trainer heraus. "Das ist null Komma null förderlich und einer ersten Bundesliga auch nicht würdig", führte er aus, "für mich ist das nicht akzeptabel."

Am vergangenen Freitag hatte die SV Böblingen auf die Fahrt nach Berlin verzichtet, am Sonntag die Berlinerinnen auf die Reise zum Aufsteiger Weil. Im Falle Böblingens, findet Yahmed, könne man ein Auge zudrücken, das anberaumte Pensum - Freitagabend die Partie in Berlin, Samstagmittag ein Heimspiel gegen Schwabhausen, Sonntag das nächste gegen Langstadt - wäre zumindest schwierig gewesen, rein logistisch und von der Belastung her. Der aktuelle deutsche Meister Berlin aber hatte auf die Inzidenzzahlen in Weil verwiesen und dabei auf ein Recht gepocht, das er im Falle eines für sich bedeutsameren Spiels vermutlich nicht bemüht hätte, und davon, sagt Yahmed, sei er "bitterböse enttäuscht".

Der TSV Schwabhausen ist von alldem sportlich nicht wirklich tangiert worden. Er hat die Hauptrunde als Vierter abgeschlossen, punktgleich mit dem Dritten Langstadt. Einerseits riefen die zwei Zähler Differenz, die im Spielverhältnis letztlich den Ausschlag für Langstadt gaben, noch einmal die Erinnerung wach an jenes Heimspiel Mitte Februar gegen Berlin, das Schwabhausen kampflos mit 0:8 herschenken musste, schlicht weil die Halle der Gemeinde nicht die geforderte Mindesttemperatur erreichte. Ansonsten hätte Schwabhausen vermutlich Rang drei erobert und damit nun ein etwas einfacheres Playoff-Programm. Andererseits sind die Verantwortlichen um Abteilungsleiter Helmut Pfeil natürlich hochzufrieden mit dem Saisonverlauf, Coach Yahmed betont, es sei die "beste Saison, die wir jemals gespielt haben".

Der Sieger zieht ins Halbfinale gegen Titelverteidiger Berlin ein

Aus dem vergangenen Wochenende mit den Siegen in Böblingen (7:1) und gegen Bingen (6:2) hat sein Team nahezu das Bestmögliche herausgeholt, wobei: Die formstarke Kroatin Mateja Jeger hätte in Böblingen sogar ein 8:0 sichern können, als sie beim 11:6, 11:8, 6:11, 12:14, 11:13 gegen Mitsuki Yoshida vier Matchbälle vergab. Umso beeindruckender trat sie tags darauf gegen Bingen auf: Den Gästen hätte ein Unentschieden genügt, um der SV Böblingen den letzten Playoff-Platz noch vor der Nase wegzuschnappen, und hätte die in dieser Saison ungeschlagene Sabine Winter nicht erneut Nervenstärke bewiesen in ihrem ersten Einzel gegen Giorgia Piccolin, als sie beim Stand von 9:11 und 5:7 eine Auszeit nahm, um letztlich 3:1 zu gewinnen, wer weiß: "Das war ein kleiner Knackpunkt, da hätte es eng werden können", sagte Yahmed.

Dann aber setzte sich Jeger gegen die ehemalige Schwabhauserin Chantal Mantz durch. "So beweglich, so wach beim Rückschlag habe ich sie selten gesehen", lobte der Trainer, schließlich habe Mantz eigentlich eine Spielweise, die Jeger weh tue, taktisch müsse sie da "aus ihrer Komfortzone kommen". Das gelang, Jeger siegte 3:0, wie später auch gegen Piccolin. Mantz musste ihr zweites Einzel gegen Winter allerdings nach einem Satz wegen einer Bauchmuskelzerrung aufgeben. Die hatte sie offenbar auch gegen Jeger bereits behindert, da allerdings für Außenstehende noch kaum zu erkennen.

Vor allem Jegers starke Form lässt für die Playoffs einiges erwarten, zumal dem TSV in Alina Nikitchanka, Mercedesz Nagyvarady und Orsolya Feher drei etwa gleichstarke Spielerinnen für die zwei hinteren Positionen zur Verfügung stehen. "Je nach Gegner" könne er aufstellen, erklärt Yahmed - der erste Gegner Weil bereitet ihm allerdings etwas Kopfzerbrechen, weil der Aufsteiger vom Rhein just dort Schwächen habe, wo der TSV sein Prunkstück aufweist, im vorderen Paarkreuz, während er hinten in Sophia Klee ein Talent aufbietet, vor dem der Coach einigen Respekt hat. "Wahrscheinlich denken alle, dass wir klar gewinnen", warnt er, "aber das kann ganz eng werden." Beim 7:1-Rückrundensieg in Weil sei einfach alles, was knapp war, zu ihnen "rübergefallen", besonders Jeger musste kämpfen und wehrte mehrere Matchbälle ab. Er hoffe natürlich, dass sich das wiederholen lasse.

Sollte Schwabhausen in Hin- und Rückspiel am Gründonnerstag und Karsamstag (18 Uhr/14 Uhr) seiner Favoritenrolle gerecht werden, wäre Titelverteidiger Berlin der Halbfinalgegner. Das wäre dann wohl Gelegenheit für einen kleinen Meinungsaustausch.