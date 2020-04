"Aktuell können wir so planen wie vor der Krise", sagt Michael Fuchs. Allein um diesen entspannten Satz werden den Trainer und Abteilungsleiter des SV-DJK Kolbermoor zurzeit viele Kollegen beneiden, nicht nur Vertreter anderer Tischtennis-Erstligisten, sondern überhaupt ganz viele Sportfunktionäre. Fuchs legt sogar noch einen drauf: "Wir sind guter Dinge", versichert er. Und: "Wir sind gut aufgestellt."

Fuchs spricht natürlich von den Folgen der Corona-Krise, vor allem bezieht er sich auf deren unmittelbare Auswirkungen auf die wichtigsten Sponsoren seines Vereins und damit auf die Kaderplanung für die kommende Saison. Und da sehe es - Stand jetzt - eben noch recht gut aus, obwohl der Landkreis Rosenheim selbst alles andere als verschont wird von der Pandemie.

Fuchs' Einschätzungen sind zunächst nur eine Momentaufnahme, aber immerhin eine, die sehr positiv klingt. Doch er weiß: "Die Auswirkungen können in ein, zwei Monaten völlig andere sein." Und überhaupt, planen könne man natürlich, "aber es ist ja die Frage, ob in zwei, drei oder mehr Monaten überhaupt wieder an Sport gedacht wird". Sprich: Erst einmal abwarten, ob die nächste Saison planmäßig beginnt, nachdem die aktuelle vorzeitig beendet worden ist, mit dem Ergebnis, dass der ungeschlagene TTC Berlin Eastside mal wieder Meister wurde und Kolbermoor die Spielzeit auf Rang drei abschloss.

Fakt ist, dass es manchen Rivalen in der ersten Tischtennis-Bundesliga der Frauen zurzeit härter trifft. Der TSV Schwabhausen als Fünfter berichtet von allerlei Einsparungen, will aber an der ersten Liga festhalten. Der Überraschungszweite TuS Bad Driburg hat sich dagegen zurückgezogen, weil abzusehen gewesen sei, dass viele Sponsoren ihr Engagement wegen der Pandemie würden einstellen müssen. Mit ganz ähnlichen Sorgen trat der TTK Anröchte den Abstieg in die zweite Liga an. Und sogar von Serienmeister Berlin kommen, obgleich dessen Geldgeber bislang positive Signale ausgesandt hätten, ungewohnte Töne: "Wir werden defensiv in die nächste Spielzeit starten", wird TTC-Präsident Alexander Teichmann in der Berliner Morgenpost zitiert. Der Serienmeister plant ohne Bernadette Szöcs (Vertrag nicht verlängert), Matilda Ekholm (Karriereende) und Georgina Pota, die ihr erstes Kind erwartet. Shan Xiaona, Nina Mittelham, Kathrin Mühlbach und Zugang Jessica Göbel vom TV Busenbach werden das Gerüst des neuen Berliner Kaders bilden.

Busenbach hatte schon vor der Corona-Krise seinen Ausstieg aus der ersten Liga verkündet, die somit künftig nur noch aus sieben Teams besteht. Die Gelegenheit für ein paar Schnäppchen auf dem Transfermarkt wäre nun eigentlich günstig, doch im Prinzip geht auch der SV-DJK Kolbermoor, der Meister von 2018, ähnlich defensiv - oder besser: konservativ - zu Werke wie die Berliner, die er bald wieder herausfordern will. Denn er hat seinen bisherigen Kader weitgehend behalten. Nur für Altmeisterin Ding Yaping, 53, hat er die ungleich jüngere Yuan Wan vom Ligarivalen TTG Bingen/Münster-Sarmsheim geholt, eine 22-jährige deutsche Nationalspielerin. Bleiben werden neben Kristin Lang also auch Liu Jia, Lily Zhang, Svetlana Ganina und Anastasia Bondareva. Außerdem ist die 18-jährige Laura Tiefenbrunner heimgekehrt, die in Kolbermoor nahe der Halle wohnt und zuletzt Erstliga-Stammkraft in Schwabhausen war. Sie soll Einsätze in der ersten Mannschaft bekommen, aber überwiegend in der zweiten antreten, die, angeführt von der spielenden Verbandstrainerin Krisztina Toth, gerade in die zweite Liga aufgestiegen ist. "Lauras Rückkehr lag auf der Hand", sagt Fuchs. Ansonsten sei noch nicht ganz klar, wer demnächst wo wohnen und wie oft spielen werde, umso glücklicher sei er über Wans Zusage. "Eine junge Deutsche, die alles spielen will und gut ist", sei eine prima Option. "Grob steht der Kader, wir sind sehr zufrieden", sagt Fuchs. Aber die Wechselfrist sei ja noch nicht verstrichen. "Wir sind natürlich offen, falls sich noch Leute anbieten."

Alles andere wird sich finden, wenn es wirklich losgeht. Auch Langstadt sei nicht zu unterschätzen, warnt Fuchs. Die nächste Erstligaspielzeit wird wegen der wenigen Klubs wieder in Playoffs münden, und noch etwas ändert sich: Künftig ist es auch in Bundesspielklassen erlaubt, in der Winterpause Wechsel vorzunehmen. Das war bisher nur in niedrigeren Ligen vorgesehen. Er finde dies nicht gut, sagt Fuchs, denn das bedeute ja nicht nur, dass man Spielerinnen nachverpflichten, sondern auch welche verlieren könne. Berlin hat angekündigt, für die zweite Saisonhälfte personell nachzulegen. Das klang nicht ganz so defensiv.