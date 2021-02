Der TTC Neu-Ulm hat nicht lange suchen müssen, um seinen Kader für die kommende Saison zu erweitern: Am Montag meldete der Sechste der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) die Verpflichtung von Lev Katsman. Der 19-Jährige ist zurzeit für Schlusslicht TTC OE Bad Homburg aktiv, an dessen Aufstieg er im Vorjahr mit einer Einzelbilanz von 21:2 gehörigen Anteil hatte. Er lebt bereits seit einem Jahr in Neu-Ulm, wo er sich der Trainingsgruppe des TTC um den Klub-Coach Dmitrij Mazunov und den 18-jährigen Vladimir Sidorenko angeschlossen hat. Auch Katsman ist Russe, stammt aus Chabarowsk und kam 2016 nach Deutschland. Seine aktuelle Bilanz von 3:18 lässt nicht unmittelbar Wunderdinge erwarten, andererseits hat der Linkshänder gegen fünf Topleute der Liga in knappen fünften Sätzen verloren. Und im Duell mit Neu-Ulm bezwang er kürzlich den Portugiesen Tiago Apolonia, der seinerseits keine drei Wochen später Timo Boll besiegte. Trainer Mazunov hebt auch Katsmans Stärke im Doppel hervor. Mit seinem Landsmann und Bad Homburger Teamkollegen Maksim Grebnev gewann er bei der Jugend-EM 2019 Gold.