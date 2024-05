Nach der großen Überraschung zum Start in die Playoffs der Tischtennis-Bundesliga hat der TSV Bad Königshofen das zweite Spiel gegen Titelverteidiger Borussia Düsseldorf verloren. Durch ein 3:0 gegen die Unterfranken glich das Düsseldorfer Team um Starspieler Timo Boll am Donnerstagabend in der Best-of-three-Halbfinalserie zum 1:1 aus, die Entscheidung fällt damit am Sonntag (13 Uhr, Dyn) beim zweiten Spiel in Düsseldorf. Die Borussia als höher platzierte Mannschaft der Hauptrunde hat den Vorteil eines weiteren Heimspiels.