Stockholm/Berlin (dpa/bb) - Tischtennisspielerin Nina Mittelham vom TTC Berlin Eastside ist noch nicht für die in der kommenden Woche stattfindenden German Open gerüstet. Bei den mit 170 000 Dollar dotierten Swedish Open in Stockholm verlor die 22 Jahre alte Deutsche Einzelmeisterin am Dienstag ihr Erstrundenspiel in der Qualifikation gegen die Singapur-Chinesin Zeng Jian nach 3:2-Satzfühung noch mit 3:4 und schied aus. Die German Open werden vom 8. bis 13. Oktober in Bremen ausgetragen.

Die Weltranglisten-41. verpasste im fünften Satz nur knapp den vorzeitigen Einzug in die nächste Qualifikationsrunde und war im Entscheidungssatz beim 6:11 gegen die Nummer 102 der Weltrangliste ohne Chance.