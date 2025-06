Woche eins nach dem Karriere-Ende von Timo Boll. Die neue Zeitrechnung im deutschen Tischtennis lautet: n.B. (nach Boll). Am selben Sonntag, an dem der 44-Jährige in Frankfurt seinen letzten Ball spielte, gewann der Weltranglisten-Elfte Benedikt Duda, 31, gegen einen jungen Chinesen namens Wen Ruibo, 18, ein Turnier in Skopje. Die nahtlose Übergabe der sportlichen Führungsgeschäfte im deutschen Männertischtennis bedeutete das allerdings noch längst nicht.