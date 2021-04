Der SV-DJK Kolbermoor hat seinen zweiten deutschen Meistertitel im Tischtennis der Frauen verpasst. In einer spannenden Playoff-Finalserie setzte sich einmal mehr der Titelverteidiger TTC Berlin Eastside durch, der dieses Duell auch schon im Pokalfinale gewonnen hatte und nach dem Erfolg in der Champions League nun das vierte Triple seiner Vereinsgeschichte feiert.

Allerdings war der Weg dorthin steiniger, als es nach dem Auftakt in die Serie vor Wochenfrist den Anschein hatte. Da setzten sich die Berlinerinnen auswärts beim Titelträger von 2018 durch, mit 5:3. Am vergangenen Samstag aber glich Kolbermoor etwas überraschend in Berlin aus, wieder hieß es 3:5. Damit wurde im "Duell der Giganten", wie der Deutsche Tischtennis-Bund das Finale der Dauerrivalen angekündigt hatte, ein Entscheidungsspiel tags darauf nötig. Dieses ging mit 5:3 an Berlin. Am Samstag hatten Kristin Lang und Yuan Wan Kolbermoor mit je zwei Einzelsiegen fast im Alleingang zum Ausgleich in der Serie geführt, der fünfte Zähler rührte von einem erneut deutlichen Sieg der Portugiesin Yu Fu gegen Nina Mittelham her. Doch just diesen Vergleich verlor Yu am Sonntag erstmals in fünf Sätzen. Auch gegen Shan Xiaona unterlag Yu, während Lang erneut doppelt punktete, Wan immerhin einmal gegen Britt Eerland. Svetlana Ganina hatte am Schluss sogar das 4:4 auf dem Schläger. Der Titel wäre im Falle des Remis aber nach Sätzen an Berlin gegangen.