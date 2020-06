Vielleicht lag es ja wirklich an Szenen wie dieser: 29 Sekunden, festgehalten in einem kleinen Video, die im Tischtennis eine Ewigkeit bedeuten können - zumindest wenn zwei Spieler mit harten Topspins aus allen Lagen eigentlich auf den schnellen Punkt drängen. 39 Mal fliegt die Kugel dann trotzdem übers Netz, es war ein erstaunlicher Ballwechsel. Einige Monate nach diesem Schlagabtausch in Ulm hatte einer der Konkurrenten von damals, Bastian Steger vom TSV Bad Königshofen, seinem Erstligaklub jedenfalls nahegelegt, den anderen zu verpflichten. So kam es, dass der Franzose Abdel-Kader Salifou künftig für und nicht mehr gegen die Unterfranken antreten wird.

Der Routinier Steger hatte gekämpft in dieser imposanten Szene kurz vor Weihnachten, mehrmals war er aus dem Bildausschnitt verschwunden, so sehr hatte ihn sein Gegner hinter die Platte getrieben. Und obwohl er sich mit mutigen Attacken aus der Ballonabwehr immer wieder nach vorne gekämpft hatte, war er am Ende der Unterlegene, auch die gesamte Partie verlor er, trotz mehrerer Matchbälle, 5:11, 11:6, 11:4, 12:14, 9:11. So gesehen weiß sein neuer Klub nun schon recht genau, was er mit diesem Transfer bekommen wird. Andererseits ist das bei Salifou gar nicht so einfach.

Das Suchprofil für seinen Zugang hatte der TSV schon ziemlich früh exakt ausformuliert. "Jung und formbar" sollte der Neue laut Manager Andreas Albert sein, "günstig" und "ein Linkshänder". Das alles stand bereits im Winter fest. Wenn man es nun zusammenfasst, ist Abdel-Kader Salifou zwar vermutlich nicht ganz so günstig wie erhofft, immerhin hat er eine Familie mit kleinem Kind zu ernähren, dafür ist er aber bereits 30 - und Rechtshänder.

Der TTC Neu-Ulm, der Salifou in seinem Debütjahr unregelmäßig eingesetzt hatte, ließ ihn danach jedenfalls ähnlich bereitwillig wieder ziehen wie den Brasilianer Gustavo Tsuboi, der sich dem Aufsteiger Bad Homburg angeschlossen hat. Salifous Bilanz von 6:11 war nicht ganz das, was sich der TTBL-Neuling von dem fünfmaligen WM-Teilnehmer erwartet hatte, der aktuell auf Rang 179 der Welt steht und schon mal knapp 100 Ränge besser platziert war. Bad Königshofen wiederum hatte seine Suche schon begonnen, ehe der Japaner Mizuki Oikawa mit Beginn der Corona-Pandemie überraschend um Vertragsauflösung bat. Eigentlich, um einen fünften Profi zu verpflichten. Kilian Orts Verletzungspause hatte doch verdeutlicht, dass ein vierköpfiges Saisonaufgebot (Oikawa, Steger, Ort und Filip Zeljko) riskant klein war. Albert verhandelte also mit dem Russen Sadi Ismailov, jung, günstig, Linkshänder; einem Portugiesen, einem Dänen, einem Schweden; auch Jakub Dyjas war im Gespräch, der aber zurück nach Polen ging. Irgendwann kam der Gedanke an Salifou auf.

Sie mussten sich bei ihm schon ein wenig auf ihre eigenen Eindrücke verlassen, denn statistisch hat der Franzose der Liga Rätsel hinterlassen. Er hat fast nur Große bezwungen, neben Steger gleich zweimal den schwedischen WM-Zweiten Mattias Falck. Hugo Calderano, dem bestplatzieren Nichtasiaten der Tischtenniswelt, oder dem Mannschaftseuropameister Daniel Habesohn gönnte er nicht mal einen Satzgewinn. Andererseits hatte er zwar meistens starke Gegner, unterlag aber auch Spielern wie Dennis Klein, der sonst kaum etwas zustande gebracht hatte in der zurückliegenden Saison. "Natürlich haben wir ihn gefragt, wie das sein kann", erzählt Albert, "er sagt, dass er da vielleicht nicht hundertprozentig bei der Sache war."

In Bad Königshofen war Salifou schon im Hinspiel im September aufgefallen, als er sich ein ähnlich spektakuläres Duell mit Oikawa lieferte. Auch das sieht man in dem Video, das sein neuer Verein publiziert hat. Hauchdünn setzte sich der Japaner durch, 12:10 im fünften Satz. Salifou habe eine attraktive Spielweise, findet Albert, "genau das, was unsere Leute sehen wollen", mit "superschnellen, athletischen Beinen, einer super Vorhand und einer Rückhand, an der er gerade arbeitet". Ihr Vereinstrainer Koji Itagaki könne dabei sicher helfen, auch wenn Salifou meist in Saarbrücken trainiert; er lebt dort unweit der Grenze. Im Vergleich zu Neu-Ulm werde er künftig den Vorteil regelmäßiger Einsätze haben, erläutert Albert. Nach Oikawas Weggang ist Salifou als Stammspieler vorgesehen in dem neuen Quartett. Im Unterschied zum Vorjahr wird es erstmals erlaubt sein, den Kader auch zur Rückrunde noch zu verändern. Dank Salifous EU-Pass bleibe der Ausländerplatz frei, so Albert, falls im Winter reagiert werden müsse, oder falls, wer weiß, sogar Oikawa mal wieder auftauche.

Die Sache mit dem Linkshänder war übrigens irgendwann gar nicht mehr so wichtig. Denn Albert erwartet, dass die Doppel, denen das zugute kommen sollte, wegen des Coronavirus künftig entfallen. Wichtiger war, ob der Neue menschlich ins Team passt. In Neu-Ulm, weiß Albert, sei Salifou bestens angekommen, "als Spaßvogel", obwohl er am Tisch oft eher furchteinflößend dreinblickt. TTC-Teammanagerin Nadine Berti bestätigt das: "Wir hatten ihn sehr gerne hier", erklärt sie. "Er verbreitet immer gute Laune. Vor dem Match ist er aber trotzdem sehr fokussiert und gibt alles für sein Team." Einigen TSV-Fans hat er sich bereits in einem Video-Chat vorgestellt. Auch das hat laut Albert prima harmoniert.

Falls trotzdem mal alle Stricke reißen sollten, besitzt der TSV Bad Königshofen künftig eine weitere Option. Der Tscheche Richard Vyborny kehrt vom Drittligisten Wohlbach zurück, mit bald 49 Jahren und frisch operierter Hüfte. Vor drei Jahren war er einer der Aufstiegshelden in die TTBL, nun soll er Bad Königshofens zweite Mannschaft in der Regionalliga anführen. Bei ihm weiß der Verein auch ohne Video, was er zurückbekommt.