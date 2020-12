Zwei Tage nach der Niederlage im Derby gegen Ochsenhausen hat der TTC Neu-Ulm seinen siebten Saisonsieg in der Tischtennis-Bundesliga geholt. Mit 3:1 setzte sich der TTC am Sonntag gegen Fulda-Maberzell durch und beendet die Hinrunde als Tabellenvierter. "Wir sind hochzufrieden", sagte Neu-Ulms Trainer Dmitrij Mazunov. "Nach der Niederlage am Freitag gegen Ochsenhausen haben wir die richtige Reaktion gezeigt." Entscheidend für Neu-Ulm waren die Punkte gegen Ruwen Filus, der zuletzt sechs von sieben Partien gewinnen konnte. Emmanuel Lebesson setzte sich gegen Filus mit 3:0 (11:8, 12:10, 11:8) durch, Tiago Apolonia mit 3:2 (9:11, 11:9, 11:5, 9:11, 11:5). Damit sicherte er Neu-Ulm den Gesamterfolg. Zuvor hatte Apolonia gegen Quadri Aruna mit 2:3 (8:11, 11:7, 2:11, 11:9, 8:11) verloren. Vladimir Sidorenko hingegen setzte sich 3:0 (11:8, 11:9, 11:4) gegen Fan Bo Meng durch.

Der TSV Bad Königshofen gewann am Sonntag 3:1 gegen den amtierenden Deutschen Meister 1. FC Saarbrücken TT und feierte damit den vierten Sieg in Serie. "Das war ein super Hinrunden-Abschluss", sagte Bastian Steger. "Wir hatten auf eine kleine Chance spekuliert und darauf, dass Saarbrücken nach der Champions League etwas müde ist." Im Auftakteinzel hatte Steger gegen Shang Kun 3:1 (5:11, 11:1, 11:4, 11:9) besiegt. Filip Zeljko brachte Bad Königshofen mit seinem 3:0 (11:7, 14:12, 11:4) gegen Tomas Polansky die 2:0-Führung. Nachdem Kilian Ort gegen Patrick Franziska mit 1:3 (11:4, 6:11, 5:11, 11:13) verloren hatte, brachte Steger gegen Polansky bei seinem 3:0 (11:5, 11:3, 11:9) die Entscheidung.