Von Andreas Liebmann, Berlin/Schwabhausen

Der TSV Schwabhausen hat eine riesige Chance verpasst, überraschend zum ersten Mal ins Pokalfinale einzuziehen. Der Tischtennis-Erstligist führte am Sonntag im rein bayerischen Halbfinale gegen den SV-DJK Kolbermoor bereits mit 2:0 Punkten. Für dieses Final Four in Berlin hatte der Verband jenes Spielsystem aus vier Einzeln und einem Doppel angeordnet, das ansonsten nur bei den Männern in der TTBL zum Einsatz kommt, ein dritter Punkt also hätte genügt. Und den hatte die in der Liga noch ungeschlagene Sabine Winter vermeintlich schon auf dem Schläger.

Schwabhausens Matchwinnerin wäre ansonsten wohl Mateja Jeger gewesen. Denn die Kroatin hatte zum Auftakt Kolbermoors routinierte Yu Fu in 3:1 Sätzen düpiert. Die 42-jährige Portugiesin war 2019 maßgeblich daran beteiligt, dass Portugal die deutsche Mannschaft bei den European Games bezwang. Nach vergebener 10:7-Führung im ersten Satz dominierte die Nummer 55 der Welt den zweiten, doch dann lief alles für Jeger. Das 2:0 durch einen 3:1-Erfolg Sabine Winters gegen Yuan Wan konnte so erwartet werden, ebenso der Anschlusspunkt für Kolbermoor durch Kristin Lang, die sich 3:0 gegen Alina Nikitchanka durchsetzte. Dann aber holte Winter in ihrem zweiten Einzel gegen Yu einen 1:2-Satzrückstand auf, hatte bei 10:4-Führung im fünften Satz sechs Matchbälle zum Einzug ins Finale gegen Berlin - und nutzte keinen. Das anschließende Doppel ging verloren. Kolbermoor zog ins Finale ein (und unterlag dort 2:3). Sie könne es selbst kaum glauben, dass sie diese historische Chance vergeben habe, sagte Winter später, ohne recht zu wissen, was sie in der Schlussphase hätte anders machen können. Ein bisschen Pech war da auch im Spiel. "Ich werde sicher schlecht schlafen heute Nacht."