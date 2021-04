Tischtennis-Erstligist TSV Schwabhausen hat sein Play-off-Viertelfinalhinspiel gegen Außenseiter ESV Weil mit 6:2 gewonnen. Allerdings tat sich der Favorit am Gründonnerstag überraschend schwer. So verlor Schwabhausens Nummer eins Sabine Winter ihr Einzel gegen Polina Trifonova mit 2:3 und erlitt dadurch ihre erste Bundesliganiederlage in dieser Saison. Das Rückspiel steht am Ostersamstag (14 Uhr) in Schwabhausen an.