Von Andreas Liebmann, Schwabhausen

Der bekannte Lehrsatz "Die Schweden sind keine Holländer" geht auf Franz Beckenbauer zurück. Karl-Heinz Rummenigge hat der Sportwelt die nicht minder verblüffende Erkenntnis hinterlassen, dass "Fußball keine Mathematik" ist. Sollte der Satz "Tischtennis ist keine Mathematik" noch frei sein, der TSV Schwabhausen sollte sich umgehend die Rechte daran sichern und vielleicht bald T-Shirts damit bedrucken. Zumindest kann der Tischtennis-Erstligist seit Ostersonntag ein imposantes Zahlenwerk zu dieser These vorweisen - auch wenn das vermutlich alles andere als tröstlich ist nach seinem überraschenden Aus im Playoff-Viertelfinale gegen den ESV Weil.

Schon die Ausgangslage wäre eine nette Fingerübung zur Wahrscheinlichkeitsrechnung gewesen: Wie wahrscheinlich wäre wohl das Ausscheiden des TSV am Osterwochenende in eigener Halle, nachdem er in dieser Saison zuvor drei Vergleiche mit dem ESV gewonnen hatte, 5:3 in der Hinrunde, 7:1 in der Rückrunde und 6:2 auswärts am Gründonnerstag zum Auftakt der Playoff-Serie? Nach Zählung des Bayerischen Tischtennis-Verbands waren es ligaübergreifend die Siege Nummer sieben, acht und neun im siebten, achten und neunten Duell mit dem Team aus Südbaden. Wie wahrscheinlich wäre es wohl, dass dann das zehnte und auch gleich noch das elfte verloren gingen? Dass Sabine Winter, die mit einer Saisonbilanz von 16:0 in die Playoffs gestartet war, und Mateja Jeger, die mit einer Rückrundenbilanz von 8:4 geglänzt hatte, gegen das vordere Paarkreuz der Gegnerinnen keine positive Ausbeute hinbekommen würden, obwohl doch die Bulgarin Polina Trifonova und die Ukrainerin Ievgeniia Sozoniuk im Saisonverlauf lediglich auf 6:14 beziehungsweise 2:14 Siege gekommen waren. Dass zwar Sophia Klee als vermeintlicher Trumpf auf Position vier der Gäste nur auf zwei von sechs möglichen Siegen kam (ihre beiden vom Ostersamstag allerdings waren mitentscheidend dafür, dass sich der ESV mit einem 5:3-Erfolg ins Entscheidungsspiel am Sonntag rettete), dass aber Winter gleich dreimal Trifonova unterlag, die sie im November noch mit 11:4, 11:5, 11:3 dominiert hatte.

Wie gesagt, Tischtennis ist keine Mathematik, deshalb stand Schwabhausens Trainer Alexander Yahmed danach auch nicht wirklich vor einem Rätsel. Er sei "nicht müde geworden" davor zu warnen, dieses Duell "als Selbstläufer" wahrzunehmen, aber er sei damit wohl nicht ganz durchgedrungen. Weil sei dann am Samstag zum Rückspiel "mit langen Zähnen" aufgekreuzt und es habe gedauert, bis seine Spielerinnen wirklich realisiert hätten, "was da passieren kann" - 3:5. Nach dem verlorenen Entscheidungsspiel am Sonntag - ebenfalls 3:5 - konnte man dann zusammenrechnen: Vier Sätze mehr hatte Schwabhausen in den drei Partien gewonnen (51:47), auch deutlich mehr Punkte gemacht (946:902), durchgesetzt aber hat sich der ESV Weil, "verdient", wie Yahmed fand, "weil die es unbedingt wollten". Seine Spielerinnen hätten "in unglaublich vielen Sätzen geführt" - diese dann jeweils nicht zu gewinnen, sei ein Indiz dafür gewesen, dass tatsächlich etwas Spannung gefehlt habe.

Nach Weils Oster-Auferstehung war Schwabhausens Trainer Yahmed "traurig".

Besonders Sabine Winters Duelle mit Trifonova waren ein Spaß für Zahlenfreunde: Insgesamt hatte Schwabhausens Nummer eins gar drei Punkte mehr erzielt in 15 Sätzen (154:151), diese aber so verteilt, dass am Ende drei 3:2-Erfolge für die Gegnerin herauskamen. Bei ihren Höhenflügen erwischte die Bulgarin, die nur am Gründonnerstag gegen Jeger ein Einzel verlor, offenbar eine besondere Thermik, die sich im finalen Aufeinandertreffen am Sonntag besonders deutlich zeigte: Winter führte im fünften Satz bereits 7:1, woraus die Bulgarin ein 7:8 (!) machte und ein 10:12. "Wenn Sabine gewinnt, sind wir durch", betonte Yahmed. Gegen Jeger lag Trifonova dann im fünften Satz 0:4 zurück - und machte elf Punkte in Serie.

Das hatte Yahmed so nicht erwartet. Die Positionen drei und vier hatten ihm zuvor Sorgen bereitet, doch da hätten Mercedesz Nagyvaradi, Orsolya Feher und am Sonntag Alina Nikitchanka "sehr sehr gut gespielt". Vorne dagegen, wo er klare Vorteile für sein Team gesehen hatte, sei die Ausbeute "erschreckend" gewesen. Winter habe seit ihrer Teilnahme an der Clickball-EM und ein paar Verletzungen nicht mehr zur vorherigen Form gefunden; dass am Sonntag auch Jeger erstmals Sozoniuk unterlag, sei ebenfalls bitter. Es wäre nun im Halbfinale gegen Meister Berlin gegangen, als klarer Außenseiter, aber nicht chancenlos, wie Yahmed glaubt. Doch wie schon im Pokal, als Winter gegen Kolbermoors Yu Fu sechs Matchbälle am Stück zum Finaleinzug vergab, fällt das sicher geglaubte K.-o.-Duell mit Berlin einmal mehr aus. Der ESV Weil wird nach seiner Oster-Auferstehung nun dieses Halbfinale austragen. Yahmed dagegen war: "traurig". In einigen Tagen werde er sich daran erinnern, "dass es trotzdem eine gute Saison war", sagte er.