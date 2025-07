Die Tischtennis-Posse um den „Hitze“-Titel für die Frauen des TTC Weinheim geht in die nächste Runde. Der in der Finalserie entthronte Meister ttc berlin eastside hat beim Sportgericht des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) Einspruch gegen die Abweisung seines Protestes wegen zu hoher Hallentemperaturen beim Rückspiel durch die Verbandsspielleitung eingelegt. Der DTTB bestätigte den Eingang der entsprechenden Klageschrift am Freitag. Ein Termin für die zweitinstanzliche Entscheidung steht noch nicht fest.