Nach seinem internationalen Karriereende in Paris deutet sich an, dass Timo Boll auf Vereinsebene ein schwieriges Abschiedsjahr bevorstehen könnte. In der Bundesliga hat sein langjähriger deutscher Branchenprimus Borussia Düsseldorf früh gepatzt, und nun ist Boll am Samstag mit seinem Klub überraschend bereits im Achtelfinale der Deutschen Pokalmeisterschaften ausgeschieden – einer von drei möglichen Titeln, die der 43-Jährige vor dem Ende seines Vertrags mit der Borussia noch hätte holen können, ist damit also weg. Der Gegner war sowohl bei der Bundesliga- als auch der Pokalniederlage derselbe, nämlich der TTC Fulda-Maberzell, der sich neben Kao Cheng-jui aus Taiwan vor der Saison auch mit dem Deutschen Dimitrij Ovtcharov verstärkt hat.