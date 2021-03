Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov hat das erste Turnier der neuen WTT-Serie gewonnen. In Doha besiegte der frühere Weltranglistenerste im Endspiel den 19-jährigen Lin Yun-Ju aus Taiwan in 4:1 Sätzen. Ovtcharov schlug damit in der Hauptstadt Katars nacheinander die beiden Wunderkinder seines Sports, zuvor hatte er den erst 17 Jahre alten Japaner Tomokazu Harimoto besiegt. "Ich bin sehr froh, dass es schon am Anfang des Olympia-Jahres bei mir so gut läuft", sagte Ovtcharov. In der aktuellen Weltrangliste steht er als Zwölfter noch hinter Harimoto (5.) und Lin (7.). Rekord-Europameister Timo Boll fehlt wie die chinesischen Spieler bei diesem Turnier.