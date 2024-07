Dimitrij Ovtcharov hat in Paris die Chance auf seine dritte olympische Einzelmedaille gewahrt. Der 35-Jährige aus Fulda gewann am Dienstag sein Zweitrundenduell mit dem Brasilianer Vitor Ishiy 4:1 und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft Ovtcharov auf den Franzosen Felix Lebrun. Der 17-Jährige ist die Nummer fünf der Weltrangliste. Dem Duell blickt Ovtcharov mit Vorfreude entgegen: „Hochachtung vor der Entwicklung, die er genommen hat. Die Halle wird beben, wie ich das auch noch nicht erlebt habe. Ich freue mich auf diese Erfahrung“, sagte er.

Ovtcharov hatte 2012 in London und 2021 in Tokio jeweils Bronze gewonnen, mit der Mannschaft holte er vier weitere Olympiamedaillen, je zweimal Silber und Bronze. Der 35-Jährige ist der letzte Deutsche in der Einzelkonkurrenz der Männer. Europameister Dang Qiu war am Montag in der zweiten Runde gegen Kirill Gerassimenko (Kasachstan) ausgeschieden. Bei den Frauen unterlag Nina Mittelham unter großen Schmerzen als letzte deutsche Starterin der Nordkoreanerin Pyon Song Gyong (3:4). Der Teamwettbewerb beginnt in der zweiten Hälfte der Sommerspiele. Dort wollen Ovtcharov, Qiu und der 43-jährige Timo Boll um eine Medaille spielen. Seit 2008 haben die deutschen Tischtennisspieler immer mindestens einmal auf dem Olympia-Podest gestanden.