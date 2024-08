Tischtennis ohne Medaille:DTTB sieht „ein paar Hausaufgaben“

Das Tischtennis-Frauenteam hat seine Chance auf Bronze nicht genutzt. Am Samstag unterlag das Trio Yuan Wan, Xiaona Shan und Annett Kaufmann im Spiel um Platz drei den favorisierten Südkoreanerinnen klar mit 0:3. Richard Prause reagierte kurz nach der Partie keineswegs enttäuscht, stattdessen lobte der Sportdirektor des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) die drei für ihre Leistungen in Paris: „Es ist trotzdem ein herausragendes Ergebnis, dass wir überhaupt um die Medaillen gespielt haben.“ Trotz mehrerer verletzungsbedingter Ausfälle hatte sich die Auswahl zum dritten Mal in Serie in den Top Vier bei Olympischen Spielen platziert.