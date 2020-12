Der TSV Schwabhausen hat Platz eins in der Tischtennis-Bundesliga der Frauen verloren. Eine Woche nach dem 6:2-Erfolg gegen den bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer Böblingen unterlag das Team von Trainer Alexander Yahmed am Samstag in eigener Halle dem TSV Langstadt 2:6. Beide Punkte für die Mannschaft aus dem Landkreis Dachau holte Sabine Winter, Nummer 126 der Weltrangliste, die sich gegen die Ägypterin Dina Meshref (Weltranglisten-19.) und Petrissa Solja (35.) jeweils mit 3:1 Sätzen durchsetzte. Mit einer Saisonbilanz von nun 8:0 Siegen im Einzel ist die 28-Jährige aktuell die erfolgreichste Spielerin der Bundesliga.

Winters Teamkollegin Mateja Jeger musste sich im oberen Paarkreuz Meshref und Solja jeweils 1:3 geschlagen geben, im unteren Paarkreuz gingen alle Partien an Langstadt. Der TSV weist nach fünf Begegnungen nun 6:4 Punkte auf.

"Die bessere Mannschaft hat verdient gewonnen", sagte Alexander Yahmed dem Portal Tischtennis.de. "Trotzdem sind wir nicht traurig und haben heute einiges gesehen, wo wir ansetzen können, um uns weiterzuentwickeln." Abteilungsleiter Helmut Pfeil meinte: "Bisher hatten wir zu unseren sehr guten Leistungen auch ein wenig Glück und standen zu recht kurz an der Tabellenspitze. Aber ein starker Gegner ließ weder das Glück noch weitere hervorragende Leistungen zu. Unter dem Strich sind wir mit dem Saisonverlauf immer noch sehr zufrieden." Ein Sonderlob gab es für Schwabhausens Nummer eins Winter: "Sabine hat einmal mehr gezeigt, dass sie zu den besten Spielerinnen der Liga gehört."