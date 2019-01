28. Januar 2019, 23:51 Uhr Tischtennis Nur der Messias hat Pech

Der Bundesligist TSV Bad Königshofen verliert gegen Post SV Mühlhausen - und trennt sich von Bence Majoros.

Von Andreas Liebmann

Für einen Moment war alles in sich zusammengefallen. Das laufende Match gegen den Post SV Mühlhausen, die restliche Rückrunde, die für den Tischtennis-Erstligisten TSV Bad Königshofen noch vier Partien vorsah, vielleicht gar die folgende Saison, für die der Klub aus Unterfranken große Pläne hat - alles schien in Gefahr. Das eben noch euphorische Publikum schwieg. Man kann sich das vorstellen wie jene übergroßen, imposanten Figuren aus Ballonseide, die manchmal in Fußballstadien herumzappeln und die binnen Sekunden in sich zusammenfallen, sobald jemand das Gebläse abstellt. Etwas Ähnliches war nun passiert - in dem Moment, als Lokalmatador Kilian Ort sich an die Schulter fasste.

0:1 lagen die Gastgeber zurück, und Ort, 22, war drauf und dran gewesen, den Ausgleich zu schaffen durch einen Sieg gegen den Österreicher Daniel Habesohn, den aktuellen Doppel-Europameister, den Spieler mit der zweitbesten Bilanz der laufenden TTBL-Runde. Die Zuschauer tobten. Bis Habesohn bei 1:2-Satzrückstand und 7:3-Führung im vierten Satz den Ball weit in Orts Vorhand legte. Der streckte sich, schlug einen Topspin ins Aus, fasste sich an die Schulter und verzog das Gesicht. Er hatte sogar noch eine krachende Vorhand die Linie entlang zum 4:8 hinterhergeschickt, doch dann, nachdem er den Satz verloren hatte, war er in der Kabine verschwunden. "Ich habe irgendwann mal gehört, dass es dieses medical timeout gibt", erklärte er später, "aber noch nie eins genommen". Er ließ sich untersuchen. Das Publikum wusste genau, dass Ort schon einmal ein Jahr wegen Schulterschmerzen gefehlt hat. Es sei genau dieselbe Stelle gewesen, bestätigte er später, die Erinnerung daran war sofort zurück. Der Hallensprecher bewarb nun die Tombola, die sie für das fränkisch-thüringische Derby geplant hatten, in dem es für die Gäste noch um einen Playoff-Platz ging. Doch in diesem Moment interessierte das natürlich niemanden. Dann kehrte Ort zurück. Und spielte.

Letztlich sollte das nichts an der nächsten unglücklichen Heimniederlage seines Vereins ändern, 2:3 hieß es am Ende, doch Ort, die Nummer 214 der Welt, bezwang Habesohn, die Nummer 38. Der Österreicher gab später an, von der kraftraubenden 2:3-Hinspielniederlage gegen Jekaterinburg in der Champions League zwei Tage zuvor noch müde gewesen zu sein. Nach einer 8:4-Führung im fünften Satz "war der Kopf kurz weg", erklärte er. "Kilian hat aber auch wirklich stark gespielt." Immer wieder ballte der Außenseiter die Faust, bis seine Hartnäckigkeit belohnt wurde. Seine Schulter behinderte ihn nicht mehr.

Im Nachhinein war das schon witzig: Nach drei Partien, in denen der Japaner Mizuki Oikawa fehlte, sei dessen Rückkehr erwartet worden "wie der Messias", so hatte es der Klub in seiner Ankündigung formuliert - doch ausgerechnet Oikawa verlor beide Partien. Zum Auftakt war er dem EM-Zweiten im Einzel, dem Rumänen Ovidiu Ionescu, in fünf Sätzen knapp unterlegen. Und dann, bei 2:1-Gesamtführung für sein Team, hatte er Matchball gegen Habesohn, gegen den er bislang stets klar verloren hatte. Er hätte den Heimsieg sichern können, doch er hatte Pech. Sein Return bei 10:9-Führung im vierten Satz sprang von der Netzkante ins Aus. "Er hat seine Taktik heute total geändert und mir wesentlich mehr Winkel gegeben", stellte Habesohn später fest. Beim Umlaufen seiner Rückhand war er oft von Oikawa überrumpelt worden. Darauf habe er nach zwei Sätzen reagiert. Dass er die Partie dann noch drehen konnte, fand Habesohn, war "vielleicht ein bisschen glücklich". Im Schlussdoppel gewannen Ort und Bence Majoros dann keinen ihrer drei knappen Sätze.

Zuvor hatte Majoros, 21, einen denkwürdigen Auftritt. Wie so oft hatte er auch gegen den deutschen Nationalspieler Steffen Mengel stark begonnen, gewann den ersten Satz, führte im zweiten 3:1 - um dann 3:11 und 5:11 unterzugehen. Auch der Ungar wirkt oft imposant mit seiner blitzartig geschlenkerten Rückhand - und sinkt plötzlich in sich zusammen, als hätte jemand ein Gebläse abgestellt. Das ist einer der Gründe, wieso er seit Wochen um eine Vertragsverlängerung spielen muss. Seine Schultern hingen wieder tief unten, als er im vierten Satz 0:4 zurücklag, den Fans verging fast die Lust, ihre Nummer drei anzufeuern. Da glückte ihm ein brillanter Punkt aus der Ballonabwehr. Die Körpersprache änderte sich: Majoros pushte sich, riskierte, ihm gelang fast alles. Er bog die Partie um zu seinem dritten Saisonsieg.

Seit Wochen ist bekannt, dass sein Klub Bastian Steger für die neue Saison verpflichtet hat, dessen Eltern waren am Sonntag zum Zuschauen in der Halle. Gesucht wird deshalb nur noch ein künftiger Ersatzmann. Majoros' Aufbäumen kam dafür zu spät. Trotz des Sieges teilte ihm der Verein danach mit, dass er sich für die kroatische Nummer vier Filip Zeljko entscheiden hat - und gegen ihn. "Filip hat sich gefreut, Bence war natürlich geknickt", sagte Teammanager Andreas Albert. Majoros brauche einen Verein, in dem er regelmäßig spielen könne, argumentierte er. Und in dem er vielleicht in Zukunft öfter mal diesen Kampfgeist zeigt.