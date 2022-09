Der TTC Neu-Ulm hat seine ersten Pflichtaufgaben in der Tischtennis-Champions-League erfüllt. Das favorisierte Trio Dimitrij Ovtcharov, Lin Yun-ju und Truls Moregardh setzte sich in seiner Vorrundengruppe im rumänischen Odorheiu Secuiesc locker durch. Gegen die Gastgeber aus Siebenbürgen gab es ebenso ein 3:0 wie gegen die Teams aus Ostrava (Tschechien) und Apuania (Italien). Dabei gab das Weltklasse-Ensemble ohne den Weltranglistenvierten Tomokazu Harimoto ganze drei Sätze in neun Matches ab. Für Lin, Nummer sieben der Welt, war es die Premiere im Neu-Ulmer Trikot, Ovtcharov (Nummer 10) und Moregardh (6) hatten bereits in der Bundesliga debütiert. In der Champions League folgt eine zweite Gruppenphase.