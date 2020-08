Eine schwierige Aufgabe wartet auf den Tischtennis-Bundesligisten TTC Neu-Ulm im Achtelfinale des Pokalwettbewerbs. Die Neu-Ulmer treffen am 4. Oktober auf den 1. FC Saarbrücken. Sie treten mit dem früheren Saarbrücker Tiago Apolonia und dem Europameister von 2016, Emmanuel Lebesson, gegen den deutschen Meister mit Topspieler Patrick Franziska an. "Das ist natürlich ein Hammer, dass wir gleich gegen die wahrscheinlich beste Bundesliga- Mannschaft spielen", meinte der Neu- Ulmer Cheftrainer Dima Mazunov, aber: "Wer den Pokal gewinnen will, muss jede Mannschaft in jeder Runde schlagen. Wir müssen 100 Prozent, vielleicht auch 120 Prozent geben, dann ist auch ein Sieg in Saarbrücken möglich."