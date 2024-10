Tischtennis -Senkrechtstarterin Annett Kaufmann hat mit ihrem Mixed-Partner Patrick Franziska bei der EM das Finale verpasst – und dafür die Bronzemedaille gewonnen. In einem umkämpften Halbfinal-Duell mit den österreichischen Lokalmatadoren Sofia Polcanova und Robert Gardos verlor das deutsche Duo knapp mit 2:3 (8:11, 12:10, 14:12, 9:11, 14:16). Ihre erste Medaille bei einer Individual-EM im Erwachsenenbereich hatte die erst 18-jährige Kaufmann durch den Halbfinal-Einzug bereits sicher.

Gegen das österreichische Duo mit dem 45 Jahre alten Gardos und Einzel-Europameisterin Polcanova knüpfte Kaufmann gemeinsam mit dem erfahrenen Franziska (32) erst nach einem schwachen Beginn an die starken Vorstellungen im Turnierverlauf an. Im Entscheidungssatz vergaben die beiden DTTB-Hoffnungen allerdings drei Matchbälle. Im Doppel war „Vielspielerin“ Kaufmann zuvor an der Seite der EM-Zweiten Nina Mittelham gegen die Schwedinnen Linda Bergström und Christina Källberg im Achtelfinale (1:3) ausgeschieden.

Kaufmann hatte mit den deutschen Frauen bereits zweimal Gold bei Team-Europameisterschaften gewonnen. Im Einzel holte die Linkshänderin schon bis zur U21 alle Titel. Bei den Männern erreichte Dang Qiu gemeinsam mit Benedikt Duda durch den klaren Erfolg gegen die Österreicher Gardos/Daniel Habesohn (3:0) das Viertelfinale. Andre Bertelsmeier und Fanbo Meng sowie Yuan Wan und Sabine Winter schieden aus.