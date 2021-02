Von Andreas Liebmann

Es wird ein Saisonabschluss für Rechenkünstler, so viel steht vor dem letzten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga (TTBL) fest. Am Dienstag ist die Tabelle mittels dreier Nachholspiele begradigt worden, nun liegen zwischen Rang vier, der noch zur Playoff-Teilnahme berechtigt, und Rang neun der Zwölferliga exakt zwei Pünktchen. An eine ähnliche Konstellation kann sich Andreas Albert, der Teammanager des TSV Bad Königshofen, während des vergangenen Jahrzehnts nicht erinnern, sagt er und bedauert umso mehr, dass jene Zuschauer, die ansonsten zuletzt wohl die Hallen gestürmt hätten, die Spannung weiterhin nur per Livestream miterleben dürfen. Der TSV Bad Königshofen jedenfalls hat noch eine winzige Chance auf die Playoffs, die des bayerischen Rivalen TTC Neu-Ulm ist deutlich größer - und ausgerechnet diese beiden Teams treffen zum Abschluss im Derby aufeinander.

Gerade haben beide ihre Kaderplanung veröffentlicht, der TTC Neu-Ulm ist sogar schon durch damit, und die größte Überraschung lautet: Er lässt Emmanuel Lebesson ziehen, den Einzel-Europameister von 2016. "Durchaus mit Wehmut verbunden" sei dieser Schritt, teilt Vereinschef Florian Ebner mit, und das lässt sich schon deshalb nachvollziehen, weil der 32-jährige Franzose kurz vor Abschluss seiner Premierensaison in der TTBL bei 16:10 Siegen steht, klar vor dem im Vorjahr überragenden Tiago Apolonia (13:11). "Er ist unser bester Einzelspieler", bedauert Ebner, außerdem habe der TTC einen Zweijahresvertrag mit Lebesson gehabt, den er nun auf Wunsch des Spielers auflöse. Der Hintergrund ist offenbar ein finanzieller, Lebesson habe festgestellt, dass er wegen zusätzlicher Abgaben in seiner Heimat weniger verdiene, als er bei einem französischen Verein bekommen würde, so zumindest sei es ihm mitgeteilt worden, sagt Ebner.

Routinier Apolonia und das deutsche Top-Talent Stumper bleiben dem TTC Neu-Ulm erhalten

Das ist allerdings nicht der einzige Beweggrund dafür, dass man nun "ein bisschen die Philosophie ändern" werde. Der Weltverband ITTF pumpt gerade viel Geld in neue internationale Turniere und wird etwa vier so genannte Grand Smashes einführen, vergleichbar mit den Strukturen im Tennis oder Golf. Ebner fürchtet, dass auch die Auswirkungen vergleichbar sein könnten, dass nämlich "der Vereinssport untergeht". Weshalb er nun eben beschlossen habe, den Fokus endgültig auf die Weiterentwicklung junger Talente zu richten, um denen vielleicht auf den Weg zu helfen in den großen internationalen Zirkus.

Verpflichtet hat der TTC deshalb nun den Griechen Ioannis Sgouropoulos. Dessen aktuelle Bilanz von 6:18 beim Tabellenletzten Grenzau zeigt natürlich, dass er kein Lebesson-Ersatz sein kann, andererseits war der 20-Jährige dreimal nacheinander Europameister der Altersklasse U21. Diesen Titel trägt inzwischen Neu-Ulms Top-Talent Vladimir Sidorenko, der auch seine beiden Liga-Vergleiche mit Sgouropoulos in dieser Saison gewonnen hat.

Nun schließt sich der Grieche also der Neu-Ulmer Trainingsgruppe von Trainer Dmitrij Mazunov an, zu der neben Sidorenko auch Lev Katsman vom Aufsteiger Bad Homburg gehört. Die Verpflichtung des 19-jährigen Russen hat der TTC in der vergangenen Woche verkündet. 2019 war Katsman im Doppel Jugend-Europameister. Routinier Apolonia wird bleiben, das deutsche Top-Talent Kay Stumper ebenfalls, damit sei die Kaderplanung abgeschlossen, sagt Ebner. Dass der 37-jährige Chinese Hao Shuai nach einem missratenen Debüt nicht in dieses Konzept passt, ist klar. "Ein schweres Jahr" erwartet der Klubchef nun, weil junge Spieler eben auch Zeit brauchen. Umso zufriedener ist er mit der aktuellen Lage. Dass es noch Chancen auf die Playoffs gebe, sei "ein Riesenerfolg" im zweiten Erstligajahr.

Bad Königshofens Manager Albert blickt mit Sorge auf die neuen internationalen Strukturen

Dank eines 3:0-Heimsiegs am Dienstag gegen Fulda liegt Neu-Ulm nun gleichauf mit dem Vierten ASV Grünwettersbach, müsste zum Erreichen der Playoffs aber wie Bad Königshofen auf eine Niederlage des ASV gegen Mühlhausen hoffen. Für Königshofen müsste eine solche Niederlage zudem noch hoch ausfallen, verbunden mit dem eigenen, ähnlich hohen Sieg gegen Neu-Ulm (21. März). Eher unwahrscheinlich also, trotzdem ist der Manager Albert zufrieden mit der Saison. Und auch er blickt mit Sorge auf die neuen internationalen Strukturen, auf die vielen großen Turniere in Asien, die die Topspieler künftig mitmachen müssten, um in der Weltrangliste bestehen zu können - und auf die Terminnot, die sich für die TTBL daraus ergibt. Es werde wohl regelmäßig Spiele während der Woche geben, "ein Problem für die ehrenamtlichen Helfer".

Bad Königshofen hat gerade den Vertrag mit Bastian Steger um zwei Jahre verlängert - der fast 40-Jährige war in der Rückrunde kaum noch zu bezwingen, war allerdings ausgerechnet im so wichtigen Duell mit Grünwettersbach sieglos geblieben. Die neuen Verträge mit Kilian Ort und Filip Zeljko sind laut Albert vorbereitet, nur vom Franzosen Abdel-Kader Salifou, der vor der Saison aus Neu-Ulm geholt worden war, werde man sich trennen. Die Nachfolge soll wohl Bad Homburgs Maksim Grebnev antreten. Der 19-Jährige, gemeinsam mit Katsman Jugend-Europameister, stammt, richtig: aus der Trainingsgruppe des TTC Neu-Ulm.