Magdeburg (dpa) - Die beste deutsche Tischtennis-Spielerin Petrissa Solja spielt bei den German Open in Magdeburg in gleich zwei Wettbewerben um den Einzug ins Finale. Im Doppel gewann die 25-Jährige vom TSV Langstadt am Freitag an der Seite ihrer Nationalmannschafts-Kollegin Nina Mittelham mit 3:1 gegen Choi Hyojoo und Shin Yubin aus Südkorea. Halbfinal-Gegner am Nachmittag sind die Chinesinnen Chen Meng und Wang Manyu.

Ähnlich ist die Konstellation im Mixed: Dort treffen die WM-Dritten Solja und Patrick Franziska nach ihrem 3:0-Erfolg gegen Doo Hoi Kem und Wong Chun Ting aus Hongkong nun im Halbfinale auf die klar favorisierten Xu Xin und Liu Shiwen aus China. Das Spiel ist für 18.00 Uhr angesetzt.

Das gemischte Doppel ist vom Weltverband ITTF deutlich aufgewertet und zur Olympia-Disziplin erklärt worden. Die German Open dienen in diesem Wettbewerb auch als Qualifikationsturnier für die Sommerspiele in diesem Jahr in Tokio. Franziska und Solja haben sich ihre Olympia-Teilnahme allerdings bereits vor mehreren Monaten durch ihren Erfolg bei den European Games in Minsk gesichert.

Im Herren-Doppel schieden Patrick Franziska und Dimitrij Ovtcharov am Freitag als letztes deutsches Duo aus. Die Nummern 14 und 11 der Weltrangliste verloren in 2:3 Sätzen gegen Jakub Dyjas und Cedric Nuytinck (Polen/Belgien). Der 27 Jahre alte Franziska war am Vorabend bereits überraschend im Einzel gescheitert.