Magdeburg (dpa/sa) - Bei den German Open im Tischtennis ist heute nur noch ein deutscher Spieler in der Magdeburger Getec-Arena im Wettbewerb. Dimitrij Ovtcharov spielt im Viertelfinale des Herren-Einzels gegen den Weltranglisten-Ersten Fan Zhendong aus China. Das Match ist für 12.30 Uhr angesetzt.

Der 23 Jahre alte Fan Zhendong schaltete am Freitag den Publikumsliebling Timo Boll aus. Doch während der deutsche Rekord-Europameister in seiner Karriere noch nie gegen den aktuell besten Spieler der Welt gewinnen konnte, besiegte Ovtcharov den Chinesen 2017 in Magdeburg auf seinem Weg zum German-Open-Triumph in einem packenden Halbfinale. "Ich habe schon viele Matches gegen ihn gespielt. Einmal habe ich ihn geschlagen, doch auch bei vielen Niederlagen war das Spiel sehr eng", sagte Ovtcharov am Freitagabend.

Der Weltranglisten-11. vom russischen Champions-League-Sieger Fakel Orenburg zog viel Selbstvertrauen daraus, dass er im Achtelfinale einen Sieben-Satz-Krimi gegen den früheren Bundesliga-Profi Chuang Chih-Yuan aus Taiwan gewann. "Es ist toll für die Zuschauer, dass noch ein deutscher Spieler dabei ist", sagte der 31-Jährige. "Ich hoffe, dass sie mich genauso unterstützen wie bei meinem Sieg 2017."

Ovtcharov gewann das einzige deutsche Turnier der World-Tour-Serie bislang drei Mal: 2017 und 2014 in Magdeburg, 2012 in Bremen.