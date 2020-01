Magdeburg (dpa) - Tischtennis-Star Timo Boll hat bei den German Open in Magdeburg sein Auftakteinzel gewonnen. Der Europameister von Borussia Düsseldorf besiegte am Donnerstagabend in der ersten Hauptrunde in 4:2 Sätzen den Nigerianer Quadri Aruna, gegen den er bei den Olympischen Spielen 2016 noch verloren hatte. Achtelfinal-Gegner des 38-Jährigen ist bereits am Freitag der Weltranglisten-Erste Fan Zhendong. Gegen den Titelverteidiger aus China hat Boll in seiner Karriere noch nie gewonnen. Bundesliga-Profi Benedikt Duda vom TTC Schwalbe Bergneustadt schaffte in Magdeburg eine Überraschung. Der 25-Jährige schlug den WM-Zweiten Mattias Falck aus Schweden mit 4:3.