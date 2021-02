Der Begriff "Abseits" gehört zum Tischtennis so untrennbar wie der Rollmops zum Bügelbrett. Im Regelwerk ist er nicht vorgesehen, und im allgemeinen Sprachgebrauch taucht er nur in zwei Varianten auf: Erstens (nicht nur in Zeiten geschlossener Hallen) bei Trainingstipps, die auch "abseits des Tisches" funktionieren; und zweitens, scherzhaft: Wenn man einen Gegner derart ausplatziert, dass dieser dem Ball nur hilflos hinterherschauen kann. Timo Boll stand am vergangenen Sonntag eindeutig im Abseits.

Dorthin hatte ihn ein 18-Jähriger gestellt, und das nicht zum ersten Mal. Schon im zweiten Satz hatte dieser Teenager zum 8:8 ausgeglichen, als Boll die Rückhand umlaufen und den Ball für einen direkten Punktgewinn longline gezogen hatte - der Block trudelte ins weit entfernten Vorhandeck des Rekord-Europameisters. Und nun wiederholte sich das Spielchen quasi spiegelverkehrt: Linkshänder Boll war in die weite Vorhand getrieben worden, riskierte den vermeintlichen Winner, doch dieser ziemlich coole Teenager war zur Stelle für einen Vorhand-Gegenspin auf die nun völlig freie Platte. In wenigen Wochen wird Boll 40, er hat es sich angeeignet, sich aus solch misslichen Lagen zu befreien, indem er den Schläger in die rechte Hand wechselt, um noch nach dem Ball zu fischen - doch selbst daran war nicht mehr zu denken.

"Vielleicht war der Respekt am Anfang ein bisschen groß", sagt Neu-Ulms Trainer Mazunov

Dieser Punkt beim Stand von 10:9 hätte Kay Stumper vom TTC Neu-Ulm den 2:2-Satzausgleich beschert; den Entscheidungssatz also gegen den ehemaligen Weltranglistenersten. Doch der Ball segelte knapp über die Grundlinie hinaus. Boll siegte nach drei abgewehrten Satzbällen 3:1. Dass es ihm beim Matchball gelang, nun seinerseits Stumper mit einem Block meterweit ins Abseits zu stellen, war keine üble Schlusspointe.

Wer die Begriffe "Abseits" und "Tischtennis" googelt, stößt lustigerweise auch auf ein Zitat von Timo Boll in der Tageszeitung Junge Welt, wo er sagt: "Hoffentlich hält mein Kadaver noch etwas." Zweieinhalb Jahre ist das her. Es passte ganz gut zum Erstliga-Duell vom Sonntag, das der TTBL-Spitzenreiter Borussia Düsseldorf mit 3:1 gegen Neu-Ulm für sich entschied. Denn den Altmeister zwickte der Rücken. Zuvor war Boll bereits Neu-Ulms Portugiesen Tiago Apolonia unterlegen, 11:5, 11:7, 8:11, 9:11, 10:12. Auch das gehörte zur Wahrheit, ebenso wie der Ausfall des Düsseldorfers Kristian Karlsson, weshalb der am Fuß lädierte Ricardo Walther ranmusste - Stumpers erster Gegner am Sonntag. Neu-Ulms Trainer Dmitrij Mazunov hielten diese Wehwehchen aber nicht davon ab, Stumper zu loben. "Timo ist Timo, auch wenn er nicht fit war", betonte er. "Kay hat das sehr gut gemacht. Vielleicht war der Respekt am Anfang ein bisschen groß."

Sein Vater war Erstligaspieler, die Mutter chinesische Nationalspielerin

Stumper gilt als eins der größten deutschen Talente, auch wenn dem Lob gern der reflexhafte Zusatz folgt, dass er vielleicht kein zweiter Boll sei - wer ist das schon. Zu fünf Erstliga-Einzeln kam er in der Vorsaison, alle gingen verloren. Beim Debüt in Europas stärkster Liga war er ja erst 16. Auch im zweiten Jahr unter dem neuen Klubcoach Mazunov musste er lange auf Einsätze warten. "Ich wollte Erfahrungen sammeln in der ersten Liga, Neu-Ulm hat mir die Chance gegeben", sagt Stumper. Nun aber wolle er den ersten Sieg. Ein Problem dabei ist die Klasse der Gegner. Zuletzt hat der TTC auf den Franzosen Emmanuel Lebesson verzichtet, nicht zufällig gegen Saarbrücken und Düsseldorf, den Zweiten und den Ersten der Liga. Stumper traf also binnen fünf Tagen auf Patrick Franziska (1:3), Ricardo Walther und Boll, drei gestandene Nationalspieler, gegen jeden gewann er mindestens einen Satz: "Meine Gegner spielen alle hoch positiv, das macht es nicht leichter." Vor allem die 5:11, 9:11, 11:7, 11:4, 8:11-Niederlage gegen Walther beschäftigte ihn, mehr als der knapp verschlagene Satzball gegen Boll. Denn er war schlecht gestartet. "Den ersten Satz hab ich verschenkt", sagt Stumper, "da hätte ich besser spielen können."

So cool er im Match wirkt, so selbstbewusst klingt er danach. Stärken? "Der Aufschlag." In der Tat hat er eine sehr lockere Hand, selbst Boll hatte bisweilen Mühe beim Return. "Viel Rotation", lobt auch Mazunov, an der Platzierung könne man arbeiten. Dazu eine Rückhand, die gegnerisches Tempo gut mitnimmt. Und Schwächen? Sollten besser nicht in der Zeitung stehen, findet Stumper.

Dessen souveräne Ausstrahlung am Tisch hält Mazunov ebenfalls für eine Stärke des gebürtigen Karlsruhers, selbst wenn es im Inneren manchmal anders aussehe. "Etwas Erfahrung und Cleverness fehlen", sagt der Coach, gerade bei so genannten kleinen Punkten: "Ein normaler Entwicklungsprozess." Stumpers Vater Rudi war Erstligaspieler, seine Mutter Bao Di chinesische Nationalspielerin. Mit acht gewann er die deutsche Minimeisterschaft. 2019 und 2020 siegte er im Europe Top Ten, dem prestigereichsten europäischen Jugendturnier nach der EM. Eine solche deutsche Titelverteidigung gelang erstmals 2000/2001 - einer gewissen Laura Stumper, Kays Halbschwester. Bei den Jungen gelang dieses Kunststück bisher nur Patrick Franziska und Dimitrij Ovtcharov - beide längst Weltklasse.

Neu-Ulm hat trotz der jüngsten Niederlagen noch Chancen auf die Playoffs, und Stumper ist zuversichtlich, weitere Einsätze zu erhalten. Auch Timo Boll beobachtet ihn offenbar genau. Stumper bewege sich viel besser als bei ihrem ersten Duell, urteilte Boll. Die Ansätze für die Top 20/30 der Welt seien da. Dazu müsse er jetzt aber an vielen Details arbeiten. Boll sagt: "Der nächste Schritt wird der schwierigste."