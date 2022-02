Anfang vom schnellen Ende: Kilian Ort unterliegt an Position eins des TSV Bad Königshofen am Sonntag Fuldas Fan Bo Meng.

Von Andreas Liebmann

Es war nicht ganz die Hauptrolle, die Martin Allegro spielte, aber das ist ja meist so, wenn ein Abwehrspezialist wie Ruwen Filus beteiligt ist. An jedem Spieltag stellt die Tischtennis-Bundesliga (TTBL) die besten Ballwechsel zur Abstimmung ins Netz, viel Spektakuläres und manch Kurioses ist da zu sehen, und Allegro, dem jungen Belgier, fiel damals eben die undankbare Rolle zu, nach einer Reihe verzwickter Schnitt- und nicht minder undankbarer Ballonabwehrbälle, die Filus zurück auf die Platte gebracht hatte, unterbrochen noch von gelegentlichen Gegentopspins des deutsche Nationalspielers, letztlich den Fehler zu machen. Der Ballwechsel fand entsprechenden Anklang, wie so oft, wenn ein Verteidigungskünstler für seine Beharrlichkeit belohnt wird, er wurde zum besten des 19. Spieltags gewählt. Das Match verlor Allegro dann ebenfalls: 9:11, 6:11, 12:10, 2:11.

Das ist nun eine Zeit lang her, fast auf den Tag genau drei Jahre. Am vergangenen Sonntag traf der TSV Bad Königshofen auf den TTC Fulda-Maberzell um Ruwen Filus, den inzwischen 34-Jährigen, und wieder spielte Allegro nicht ganz die Hauptrolle - aber in diesem Fall war es schon eine besondere Erwähnung wert, dass er überhaupt eine Rolle spielte. Denn damals, 2019, als er gegen Filus antrat, stand er noch in Diensten des TTC Jülich, mit dem er zuvor aufgestiegen war. Nach jener Spielzeit beim Tabellenletzten hat er die TTBL dann aber verlassen. Am Sonntag tauchte er als eine Art Ehrengast in Unterfranken auf, als "besondere Überraschung", wie der Hallensprecher ankündigte - um dort nämlich im Rahmen des Bundesligaspiels und im Beisein der Fans einen Vertrag für die kommende Saison zu unterschreiben. Allegro soll in Bad Königshofen die Nachfolge des Russen Maksim Grebnev antreten, der nach dieser Saison zum TTC Neu-Ulm wechseln wird.

Mit der Niederlage haben sich die Unterfranken im Tabellenmittelfeld festgemauert

Das bayerische Derby gegen Neu-Ulm hatten die Königshöfer vor Wochenfrist 3:2 gewonnen, und wegen eines Schiedsrichters war es tatsächlich auch etwas hitzig geworden, aber eigentlich betrachten die Gastgeber aufgrund ihrer geografischen Randlage zwei andere Duelle viel mehr als Derbys: Das thüringische Mühlhausen liegt Luftlinie 100, das hessische Fulda sogar nur 60 Kilometer entfernt. Entsprechend war es auch nicht irgendeine Partie, die den Rahmen gab für Allegros Vertragsunterzeichnung. Zumal sich die Gastgeber nach zuvor vier Siegen in Serie doch noch etwas Hoffnung gemacht hatten, mit einem Sieg näher an Fulda und Mühlhausen heranzurücken, die auf den Playoff-Plätzen drei und vier notiert waren. Daraus wurde dann allerdings nichts. Bad Königshofen unterlag deutlich 0:3. Auch Filus spielte diesmal keine Hauptrolle, weil er als Ergänzungsspieler nur zusah.

Kilian Ort hatte zum Auftakt das Duell der Eigengewächse gegen Fuldas Fan Bo Meng ebenso in fünf Sätzen verloren wie Filip Zeljko im Anschluss gegen Alexandre Cassin. Und auch der nach Corona-Pause zurückgekehrte Routinier Bastian Steger tat sich dann erstaunlich schwer gegen Quadri Aruna, dem er 1:3 unterlag. Damit haben sich die Unterfranken für den Rest der Saison im Mittelfeld der Tabelle eingemauert - was es danach immerhin leichter machte, schnell mal in die nächste Saison vorauszuschauen.

Detailansicht öffnen Mitte Januar beim WTT-Turnier in Düsseldorf hat Martin Allegro seinen künftigen Verein offenbar nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. (Foto: Revierfoto/Imago)

Die unmittelbar nach Ende der Partie in der Halle und im Livestream verkündete Personalie Allegro war nicht gerade naheliegend, sie zeugte durchaus von etwas Mut zum Risiko. Mitte Januar war der inzwischen 25-jährige Allegro bei einem WTT-Turnier in Düsseldorf auf Bad Königshofens Kilian Ort getroffen, er unterlag in 2:4 Sätzen, hinterließ aber offenbar nachhaltig Eindruck. "Der könnte zu uns passen", soll Bastian Steger gesagt haben, so erzählte es später jedenfalls Bad Königshofens Teammanager Andreas Albert - zumal auch das Binnenklima dem Verein wichtig ist. Und so machte sich Albert also an die Recherche. In der Weltrangliste fand er Allegro an Position 104, fast gleichauf mit Ort, wobei diese Weltrangliste oft täuscht, weil sie von internationalen Einsatzmöglichkeiten abhängt und damit auch von nationaler Leistungsdichte. In der zweiten französischen Liga habe Allegro aktuell die beste Bilanz. Außerdem ist er Linkshänder - ein solcher fehlte dem Team bislang trotz langer Suche, was vor allem im Doppel ein Nachteil sein kann. Und dann gab es da noch ein anderes, sehr aktuelles Video im Netz, das Teammanager Albert entdeckte: Allegro gegen Bence Majoros, den ehemaligen Bad Königshöfer, der ebenfalls in der zweiten Liga Frankreichs spielt. In der Verlängerung des fünften Satzes unterlag Allegro, hatte zuvor selbst Matchbälle gegen den Ungarn, der sich seinerzeit allerdings auch nicht so ganz in der TTBL durchgesetzt hatte. "Das zeigt mir, dass er auf diesem Niveau spielen kann", folgerte Albert.

Nun hoffen sie also, dass der quirlige Belgier stabiler geworden ist und künftig unter der Anleitung von Trainer Koji Itagaki zeigen wird, dass er noch eine Rechnung mit der TTBL offen hat. Denn sein erstes und bisher einziges Jahr im deutschen Oberhaus 2018/19 endete (und auch damals stand er in der Weltrangliste nur knapp über 100) nicht nur für sein Team, sondern auch für ihn selbst mit einer vernichtenden Einzelbilanz: 0:23. Zumindest sollte er in Frankreich neues Selbstvertrauen gesammelt haben.

Seinen ersten TTBL-Sieg könnte Allegro also, wenn alles gut geht, im Trikot des TSV Bad Königshofen feiern, den er noch von damals kennt, inklusive der Fans, die er vor der Unterschrift gleich mal als die besten der Liga lobte. Das gab natürlich schon mal tosenden Applaus. Das Sportliche soll folgen. Im Italienischen heißt allegro übrigens heiter, unbekümmert. Na dann...