26. November 2018, 18:59 Uhr Tischtennis Gänsehaut im Grabfeld

Bundesligist TSV Bad Königshofen verliert knapp gegen den deutschen Meister Borussia Düsseldorf. Timo Boll ist nicht dabei, dafür bietet Mizuki Oikawa den Fans in der ausverkauften Halle "160 Zentimeter geballte Power".

Von Andreas Liebmann

Elvis Presley an der Tankstelle? Nessie in der Franken-Therme? Pah, es war noch viel besser: Timo Boll war gesichtet worden! Bestens gelaunt beim Nudelessen in Bad Königshofen. Der Tischtennis-Europameister würde am Sonntag also doch mitspielen können im Erstliga-Duell zwischen den Unterfranken und Borussia Düsseldorf - diese Nachricht hatte sich in der Kleinstadt wie ein Lauffeuer verbreitet.

Dummerweise war sie falsch. Es musste sich jemand verschaut haben. Der echte Boll leidet an Rückenschmerzen, obendrein hatte ihn eine Bronchitis erwischt, mit der er "die ganze Woche im Bett gelegen" habe, wie Borussias Manager Andreas Preuß am Sonntagabend dem Publikum erklärte. Die Halle war mit 1200 Zuschauern trotzdem ausverkauft. Es gab Sprechchöre, Standing Ovations, eine Atmosphäre, wie man sie eher vom Fußball kennt. "Unfassbar", fand Düsseldorfs Schwede Kristian Karlsson, "die beste Stimmung in der Bundesliga." Andreas Albert, Manager der Gastgeber, sprach von "Gänsehaut". Auch ohne Boll hatte keiner sein Kommen bereut, nur "das i-Tüpfelchen" aus Sicht der Gastgeber fehlte. Denn mit Bolls Ausfall war ja zumindest die Siegchance gegen den Rekordmeister gestiegen. Doch es reichte nicht ganz. 2:3 unterlag Bad Königshofen, der alles entscheidende Satz der allerletzten Partie endete mit 9:11 Punkten.

Es wäre mehr drin gewesen. Wenn der Ungar Bence Majoros nicht eine kleine Schwächephase gehabt hätte gegen Karlsson: Die ersten beiden Sätze hatte er verloren, 4:11, 8:11, den dritten gewonnen, im vierten lag er 3:0 und 6:2 vorne - plötzlich stand es 6:8 und am Ende 9:11. "Er hat außerordentlich gut gespielt", lobte Albert trotzdem, der 21-Jährige steht in der Weltrangliste fast 70 Plätze hinter Karlsson, der Nummer 25. Oder wenn Kilian Ort, das Eigengewächs des Vereins, nicht etwas gehemmt gewirkt hätte, so empfand es zumindest Albert. Ein schwarzes Tape erinnerte daran, dass Ort wochenlang mit gereizter Patellasehne ausgefallen war.

Immer mal wieder blitzte im Einzel gegen Kamal Achanta sein Offensivpotential auf, er versuchte sich dann zu pushen, etwa als er nach verlorenem ersten Satz (7:11) im zweiten aufholte, von 2:5 auf 6:5, er ballte die Faust, brüllte, machte die Säge. Doch dauerhaft befreite er sich nicht von der Last, dieser Kulisse etwas bieten zu wollen. Achanta gewann 14:12 und danach 11:9.

Dass die Zuschauer trotzdem mehr als drei Stunden lang mitfiebern durften, hatten sie Mizuki Oikawa zu verdanken, dessen "160 Zentimeter geballte Power", wie der Hallensprecher gerne sagt, zurzeit kaum zu bezwingen sind. Mit seinen Siegen gegen Anton Källberg (4:11, 11:5, 11:8, 11:5) zu Beginn und gegen Karlsson zum 2:2-Ausgleich (12:10, 11:8, 11:6) hielt er die Königshöfer im Spiel, am Tisch wieselflink und aggressiv, in der Halbdistanz wie ein irrer Flummi umherspringend. "Er war fast zu gut", witzelte Albert. Die Sorge angesichts der aktuellen 10:4-Bilanz wächst, ob man den Japaner über die Saison hinaus wird halten können. Auch Oikawa ist erst 21. Vor Kurzem war er in der Altersklasse U21 sogar der Weltranglistenerste.

Dank Oikawa endete der Abend in einer Rarität: einem Doppel. Erst vor dieser Saison hatte die TTBL das Entscheidungsdoppel neu in ihr Spielsystem aufgenommen, bis dahin war die erste Liga die einzige in Deutschland gewesen, die ausschließlich Einzel vorsah. Ort und Majoros hatten auswärts schon einmal gemeinsam gewonnen, nun bot sich ihnen also die Chance, zum Heimsieg beizutragen. Doch es gelang nicht. 17:15, 6:11, 11:7, 2:11 und 9:11 unterlagen sie Källberg und Achanta. Die Franken müssen nun in den nächsten Wochen punkten. Die Gegner Bremen, Grenzau und Fulda sind alle in Reichweite. Rekordmeister Düsseldorf hatte die Punkte selbst sehr dringend gebraucht, um nicht zu weit hinter die Playoff-Ränge zu rutschen. Entsprechend erleichtert waren die Gäste. "Unser Sieg war überaus glücklich, wir sind aber auch total glücklich", fasste Manager Preuß zusammen. "Das Spiel hätte zwei Sieger verdient gehabt." So gab es nur einen. Und das war, zumindest nach Alberts Ansicht: "der Tischtennissport"