Für den früheren Weltranglistenersten Dimitrij Ovtcharov ist die Tischtennis -WM in Katar vorzeitig beendet. Wegen einer Bandscheibenverletzung schied der 36-Jährige zunächst im Doppel mit Patrick Franziska gegen die beiden Australier Hwan Bae und Aditya Sareen aus (0:3). Direkt nach dieser Niederlage sagte Ovtcharov auch seinen Start im Einzel ab. Dort hätte er eigentlich in der ersten Runde gegen den Österreicher Daniel Habesohn spielen müssen.

„Ich bin extrem enttäuscht, weil ich mich gut vorbereitet habe“, sagte der deutsche Nationalspieler. Aber die Verletzung mache es „leider für mich nicht möglich, auf diesem Niveau zu spielen. Das reicht nicht, um hier bei einer WM konkurrenzfähig zu sein“. Aufgetreten sind die Bandscheibenprobleme bereits während der WM-Vorbereitung in Düsseldorf. „Vor neun Tagen habe ich plötzlich einen Stich im Nacken gehabt“, sagte Ovtcharov. „Das waren am Anfang Schmerzen. Jetzt drückt es auf den Nerv. Und das zieht komplett in meinen Arm und mein Handgelenk durch. Dadurch habe ich eine sehr schlechte Kontrolle über meine Bewegungen.“

Für Ovtcharov setzt sich damit seine persönliche Negativserie bei Weltmeisterschaften fort. Bei Olympischen Spielen gewann er zweimal die Bronzemedaille im Einzel. Den EM-Titel holte er ebenfalls zweimal. Bei einer WM kam der Bundesligaprofi des TTC Fulda-Maberzell dagegen nie über das Achtelfinale hinaus. Nur im Doppel gewannen Ovtcharov und Franziska bei der WM 2023 in Südafrika die Bronzemedaille.