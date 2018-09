24. September 2018, 18:57 Uhr Tischtennis Fitter "Kadaver"

Timo Boll schlug im Laufe der EM all die jüngeren Konkurrenten aus dem Feld und ist jetzt nicht nur siebenmaliger, sondern auch ältester Tischtennis-Europameister. Dabei wähnte er sich nicht einmal auf seinem Zenit.

Von Ulrich Hartmann

Der Schwede Jan-Ove Waldner war 38 Jahre alt, als er 2004 ältester Tischtennis-Olympiasieger werden wollte - doch er scheiterte im Halbfinale. Der Weißrusse Vladimir Samsonov war 37 Jahre alt, als er 2013 ältester Tischtennis-Europameister werden wollte - doch er verlor das Endspiel. Timo Boll war ebenfalls 37 Jahre alt, als er am Sonntagabend in Alicante im EM-Finale gegen den Rumänen Ovidiu Ionescu stand und nach eineinhalb Sätzen deutlich zurücklag. Doch Boll, acht Jahre älter als sein Kontrahent und nach wochenlanger Verletzungspause im Sommer gar nicht auf dem Höhepunkt seiner Fitness, drehte das Spiel und brachte den kraftvollen Ionescu mit klugen Schlägen und demonstrativer Gelassenheit zur Verzweiflung.

Boll besiegte im Laufe der EM den Schweizer Lionel Weber, 22, den Franzosen Can Akkuzu, 21, den Engländer Liam Pitchford, 25, den Österreicher Daniel Habesohn, 32, Teamkollege Patrick Franziska, 26, und schließlich den 29-jährigen Ionescu und ist jetzt nicht nur siebenmaliger, sondern auch ältester Tischtennis-Europameister. Boll, der seinen Körper lakonisch bisweilen "Kadaver" nennt, legte danach ein Geständnis ab: "Ich hätte nie für möglich gehalten, in diesem Alter noch über solche Fähigkeiten zu verfügen." Wäre er nicht Tischtennisspieler, dann wäre er vermutlich ein Rotwein, der besonders gut altert.

Im vergangenen Dezember, da war er noch 36, wurde er erstmals Welt-Tischtennisspieler des Jahres, im März erklomm er mit 37 als ältester Spieler der Historie (und zum vierten Mal in seinem Leben) den Spitzenplatz der Weltrangliste, am Sonntag wurde er also ältester Europameister. Boll ist der Dorian Gray des Tischtennis, statt seiner altert ein Gemälde mit seinem Konterfei, das er in seinem Haus im Odenwald im Keller versteckt. Wenn er in zwei Jahren zum sechsten Mal an Olympischen Spielen teilnimmt, ist er 39. Eigentlich hat man gegen die Chinesen keine Chance, aber Boll wäre dann im richtigen Alter, um sie mal zu besiegen, und wenn es nicht 2020 in Tokio gelingt, dann halt 2024 in Paris oder 2028 in Los Angeles.

Nach seiner erzwungenen langen Sommerpause wegen Nackenschmerzen hatte er in Alicante mit dem Titel gar nicht gerechnet und hätte sich bei einem früheren Ausscheiden mit Strandgängen und Meeresrauschen getröstet. "Daraus ist leider nichts geworden, jetzt muss ich für einen Urlaub zurückkommen", witzelte er und badete dafür im warmen Applaus des spanischen Publikums.