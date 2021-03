Tischtennis-Profi Ruwen Filus hat das Endspiel beim WTT-Star-Contender in Doha verloren. Das Abwehr-Ass aus Fulda unterlag dem Japaner Tomokazu Harimoto 2:4. Das erst 17 Jahre alte Wunderkind hatte im Halbfinale des mit 400.000 Dollar dotierten Turniers schon den früheren Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) geschlagen (4:2). Der Weltranglisten-42. Filus war durch ein 4:2 gegen den Slowenen Darko Jorgic ins Finale eingezogen. Die Top-Spieler aus China waren in Doha nicht am Start.