Der Deutsche Tischtennis-Bund hat als erster Verband seinen zwölfköpfigen Kader für die European Championships in München nominiert - und mit dabei ist auch Sabine Winter, die Lokalmatadorin vom TSV Schwabhausen. Die 29-Jährige ist vor Kurzem deutsche Einzelmeisterin geworden, ihre Finalgegnerin Han Ying führt nun das Aufgebot an. Zudem sind Nina Mittelham, Shan Xiaona, Petrissa Solja sowie die Talente Annett Kaufmann und Franziska Schreiner aus Unterfranken aufgeboten. Auch die Männer sollen in Bestbesetzung antreten: Dang Qiu, neuer deutscher Meister und Top-Ten-Spieler, Rekord-Europameister Timo Boll, Patrick Franziska, Benedikt Duda - und natürlich Olympiaheld Dimitrij Ovtcharov. Der Dritte von Tokio hat am Donnerstag Tuchfühlung mit Bayern aufgenommen. Erst warb er in München für die Multi-EM, anschließend fuhr er weiter zur Kaderpräsentation seines neuen Arbeitgebers, des TTC Neu-Ulm.