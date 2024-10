Tischtennis:Deutsches Mixed hat EM-Medaille sicher

Die deutsche Tischtennis -Hoffnung Annett Kaufmann hat bei den Europameisterschaften in Linz die erste Medaille sicher. Zusammen mit Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken) zog die 18-Jährige ins Halbfinale des Mixed-Wettbewerbs ein. Innerhalb von vier Stunden besiegten die beiden zunächst das rumänische Duo Bernadette Szoczs/Ovidiu Ionescu in 3:1 Sätzen und danach auch Liam Pitchford und Anna Hursey aus Großbritannien mit 3:0. Halbfinal-Gegner sind am Freitag Sofia Polcanova und Robert Gardos aus Österreich.

Die dritte Platz wird bei Welt- und Europameisterschaften im Tischtennis nicht extra ausgespielt. In den beiden Halbfinals und dem Endspiel werden also ein Gold-, ein Silber- und zwei Bronzemedaillen-Gewinner ermittelt. Für den Weltranglisten-Zwölften Franziska ist es bereits die sechste WM- oder EM-Medaille im Doppel und Mixed. Kaufmann wurde in diesem Jahr durch ihre starken Auftritte bei den Olympischen Spielen in Paris bekannt. Danach wechselte die mehrmalige Junioren-Europameisterin in der Bundesliga zum SV DJK Kolbermoor.